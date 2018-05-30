Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 15:26

Gaziosmanpaşa’da yaşayan engelli gençler, EKPSS’de büyük başarı gösterdi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kurslarına katılan Gaziosmanpaşalı engelli öğrenciler, sınavda büyük başarı göstererek istedikleri kurumlara atanmaya bir adım daha yaklaştı.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan engelli gençler, EKPSS’de büyük başarı gösterdi

30 Mayıs 2018 15:26


Engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu ve topluma adaptasyonu sağlamak için var gücüyle çalışan Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların eğitimine katkı sunmayı sürdürüyor. Memur adayı olmak isteyen bireylere özel düzenlenen hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yüksek puanlar elde etti.



“Engelli kardeşlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz“


Halk Eğitim Merkezi’nde ücretsiz olarak verilen ve 2 ay boyunca süren hazırlık kurslarına katılan engelli öğrencilerden 5’i 80 ve üzeri puan alırken, 15 öğrenci de 70 ve üzeri puan alarak istedikleri kuruma atanma konusunda büyük bir adım attı. Sınavda başarılı olan gençleri tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gençlerimizin ortaya koyduğu azim ve sınavda göstermiş olduğu başarıyla gurur duyduk. Engelli kardeşlerimizin iş hayatında, sosyal hayatta yer almasını sağlamak ve bu oranı artırmak için gayret gösteriyoruz. Onların mutluluğu, toplumun da mutluluğu. Tekrardan her birini kutluyor ve her alanda başarılarının devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç