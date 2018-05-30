Engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu ve topluma adaptasyonu sağlamak için var gücüyle çalışan Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların eğitimine katkı sunmayı sürdürüyor. Memur adayı olmak isteyen bireylere özel düzenlenen hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yüksek puanlar elde etti.

“Engelli kardeşlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz“

Halk Eğitim Merkezi’nde ücretsiz olarak verilen ve 2 ay boyunca süren hazırlık kurslarına katılan engelli öğrencilerden 5’i 80 ve üzeri puan alırken, 15 öğrenci de 70 ve üzeri puan alarak istedikleri kuruma atanma konusunda büyük bir adım attı. Sınavda başarılı olan gençleri tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gençlerimizin ortaya koyduğu azim ve sınavda göstermiş olduğu başarıyla gurur duyduk. Engelli kardeşlerimizin iş hayatında, sosyal hayatta yer almasını sağlamak ve bu oranı artırmak için gayret gösteriyoruz. Onların mutluluğu, toplumun da mutluluğu. Tekrardan her birini kutluyor ve her alanda başarılarının devamını diliyorum” dedi.