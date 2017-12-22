Gaziosmanpaşa’da yeni açılan parka Kudüs ismi verildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Karayolları Mahallesi’ndeki sanayi bölgesini geliştirmek ve yeşillendirmek adına yaptırdığı parkın açılışını gerçekleştirdi. Karayolları Mahallesi 562. Sokak’ta yapılan parkın açılış törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra mahalle muhtarları, ilçe meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılarla birlikte parkın açılışını gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine parkın adının Kudüs olacağını açıkladı. Kudüs Parkı böylece sanayi bölgesindeki ilk park olarak mahallelilerin hizmetine açıldı.

‘‘Bu park ile bir nevi ağaç dönüşümünü de yapmış olduk’’

Yeşilliğin herkesin arzu ettiği bir ortam olduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Biz ilçemizde geçen yıl bir yeşillik seferberliği başlatmıştık, boş bulduğumuz bölgelere ağaç ve park dikelim diye. Burası mezbelelikti ve sanayi içi olduğu için çöplük olarak bile kullanılabiliyordu. Mahalle dostlarımızdan burasının park olması adına talep geldi. Burasının başka bir özelliği de var, farklı mekanlarda yapmış olduğumuz projelerden, otopark, eğitim alanı gibi oralardan kaldırmak zorunda olduğumuz ağaçları buraya diktik. Park ile birlikte bir nevi ağaç dönüşümünü de yapmış olduk ve ilçemize bir park daha kazandırmış olduk” dedi.

‘‘Kudüs’ün anısını burada yaşatacağız’’

15 Temmuz’da olduğu gibi Türkiye’nin girişimiyle dünya da Birleşmiş Milletler nezdinde dün bir tarih daha yazıldı diyerek sözlerine devam eden Başkan Usta, “Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle kırmızı çizgimiz olan Kudüs ile ilgili Birleşmiş Milletler’de bir karar çıktı. Dün Türkiye ve Müslümanlar için anlamlı bir gündü. Kudüs’ün bu anısını yaşatmak adına da buradaki gençlerimizle bir anket yaptık ve Kudüs ismi ortaya çıktı. Biz de mahallemizdeki bu parkımızda Kudüs isminin yaşamasını istiyoruz, hayırlı olsun” diye konuştu.