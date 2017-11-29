Gaziosmanpaşa’da zabıtalardan pazar denetimi

Ekipler, ayrıca vatandaşın aldığı ürünün kilosunda hile olup olmadığını anlamak için pazar girişlerine kurulan terazilerde alınan ürünleri yeniden tarttı.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kuru gıda, sebze ve süt ürünlerinin satışının yapıldığı pazar tezgahlarında denetim yaptı. Çarşamba Pazarı’ndaki tezgahları inceleyen ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, etiketleri ve ürünlerin genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kontrollerde ekipler satıcıların terazilerini inceleyerek, ürünlerin gramajlarında hile yapılıp yapılmadığına baktı. Ekipler ayrıca meyve ve sebzelerde yer alan etiketlerin kurallara uygun olup olmadığına bakarak, fiyatların görünür şekilde yazılması konusunda satıcıları uyardı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ayrıca vatandaşların aldıkları ürünlerin kilolarında hile olup olmadığını anlamak için semt pazarlarının bazı noktalarına terazi koydu. Zabıta ekiplerinin başında beklediği teraziler sayesinde vatandaşlar aldıkları ürünleri tartarak satıcının verdiği ürünle istediği kilonun uyumlu olup olmadığını da anlıyor. Vatandaşın satın aldığı ürünler tartıldıktan sonra ürünün gramajında hile olduğu tespit edilirse zabıta ekipleri ürünü satan esnafa cezai işlem uyguluyor. Semt pazarlarının standart niteliklere kavuşturulması, alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla yapılan denetimlerden ise vatandaşlar memnun.

“Pazar yönetmeliğine göre gerekli işlemleri yapmaktayız"

Pazar tezgahında bulunan ürünlerin sağlıklı ve uygun fiyatlara satılıp satılmadığı konusunda denetimlerin yapıldığını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Büro Amiri Mehmet Ali Şahan, “Vatandaşlardan gelen şikayetler, etiket konusu, çürük mal, yanıltma biz bununla ilgili iktisadi kontrollerimizi zaman zaman gerek Emniyet açısından, İlçe Tarım ve Sağlık Müdürlüğü ile müşterek çalışmalarımız oluyor. Ekiplerimiz sürekli gelen şikayetler olduğu zaman o konuda pazar yönetmeliğine göre gerekli işlemleri yapmaktayız. Satıcılarla ilgili yapılması gerekenleri her sene başında duyuru şeklinde hazırlayıp esnaflara dağıtıyoruz, bu konuda çalışmalar yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Bakıyorsun birin yanında 99 küçücük”

Pazarlarda satılan bazı ürünlerde satıcıların etiketlere rakamları küçük yazmasının kendilerini şaşırttığını dile getiren Ayşe Dağdeviren, “Denetimler yapılmalı, bazı etiketlere 5 lira yazıyor yanında küçücük 99 yazıyor. 1 lira yazıyor vatandaş 1 lira diye gidiyor. Bir bakıyorsun 1’in yanında 99 küçücük. Tarttırıyoruz ’Abla 3 lira vereceksin’ diyor. O kenardaki küçük yazıları göremiyoruz. Sebzelerimi, meyvelerimi pazardan seçerek alırım” diye konuştu.

“Ürünler taze, gayet güzel”

Meyve ve sebzeleri pazardan aldığını ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerden çok memnun olduğunu dile getiren Hüseyin Ekşin, “Çarşamba günleri pazara geliyorum. Ürünler taze, gayet güzel. Pazar yeterince denetleniyor” şeklinde konuştu.

Etiketleri uygun olmayan ürünlerle vatandaşların yanıltılmasının doğru olmadığını ifade eden meyve ve sebze satıcısı Mehmet Özcan Gergin, “Bizim etiketler gayet uygun hepsi de görünür vaziyette denetimde gayet yerinde” diye konuştu.