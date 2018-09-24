Gaziosmanpaşa'daki 4 yıllık hizmet lansmanla anlatıldı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın göreve geldiği 2014 yılından bu yana ilçede hayata geçirdiği başarılı projeler gerçekleştirilen lansmanla anlatıldı.

İstanbul Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen lansmana Başkan Usta'nın yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Servet Bakırcı, belediye çalışanları, çeşitli ilçelerden parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lansmanda Usta'nın göreve geldiği 4 yıl içinde ilçede hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verilirken, 2023 hedeflerine ulaşma yolunda gerçekleştirilecek projeler tanıtıldı. Başkan Usta, megakentin önemli sorunlarından kentsel dönüşüm alanında ise ilçede 3 bin 214 konutun kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığını, 4 bin 492 konutta çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Usta, gecede önemli projelerin gerçekleşmesinde çeşitli görevlerde bulunan mesai arkadaşlarına da plaket takdiminde bulundu. Lansmana katılan yüzlerce vatandaş ise havadan drone ile görüntülendi.

“Seçim öncesi vermiş olduğumuz taahhütleri yüzde 95'in üzerinde gerçekleştirdik”

İlçenin kalkınması adına ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden eğitime kadar birçok noktada önemli projeler gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “2014 yerel seçimlerinde bize bu ilçenin yönetimini emanet eden, güvenen tüm Gaziosmanpaşa halkımıza teşekkür ediyorum. Onlara seçim öncesi vermiş olduğumuz taahhütlerden yüzde 95'in üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm bu çalışmalarla hangi sokağına hangi mahallesine girerseniz girin, yenilenmeyi ve değişimi görmemiz mümkündür. İlçemizde hiç bulunmayan bunların başında spor kompleksi ve diğer öncelikleri koymak suretiyle hızlı bir şekilde çalışmaya koyulduk” dedi.

Başkan Usta'nın gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye önemli katkılar sunduğunu belirten bir vatandaş, “Gaziosmanpaşa alt yapısı olmayan bir ilçeydi, bu ilçenin eski yapısına bakarak şu anda iyiye gittiğini görüyoruz. Yapılacak olan projeler var, onlar da memnuniyet verici” dedi.