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09 Ağustos 2018 15:06

Gaziosmanpaşa’daki soygunda 2 kişiyi yaralayan hırsızlık çetesinden 3 kişi yakalandı

Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz günlerde bir bakkal dükkanına girip 1’i ağır 2 kişiyi yaralayan hırsızlık çetesinden 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa’daki soygunda 2 kişiyi yaralayan hırsızlık çetesinden 3 kişi yakalandı

09 Ağustos 2018 15:06

Soyguna karışan 2 kişinin de bakkalın bulunduğu mahallede ikamet ettiği öğrenildi.


Gaziosmanpaşa’nın Karayolları Mahallesi’nde bulunan bir bakkal dükkanında geçtiğimiz günlerde maskeli 4 kişi soygun girişiminde bulunmuş ve olay esnasında bakkal sahibi ve komşusu yaralanmıştı. 1 pompalı ve 3 tabanca ile bakkala giren hırsızlık çetesi kaçarken bakkal sahibi Eyüp Tuna’yı ayağından, komşusu Seyit Ali Yavuz da kalbinden vurulmuştu.


Olayla ilgili çalışma yapan Gaziosmanpaşa Asayis Büro ekipleri yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.


Örgütün PKK ile bağlantısı var


Ekipler, bakkala giren maskeli ve silahlı 4 kişinin dışında bir şoför ve aracı temin eden olmak üzere 2 kişinin daha kimliğini tespit etti. Olaya karışan 3 kişi Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde gözaltına alındı. Polis hırsızların eşkallerine, benzin istasyonunun güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle ulaştı. Gözaltına alınanların, aracı kullanan Baver Y., pompalı silahla ateş edenin Abdülkadir A. ve aracı hırsızlara temin edenin Eyüp B. olduğu ve çeteden 2 kişinin hırsızlık yapılan bakkal ile aynı mahallede ikamet ettiği öğrenildi. Ayrıca hırsızlık çetesinin PKK terör örgütünden suç kayıtları olduğu da ortaya çıktı.


Polis ekipleri inceledikleri görüntülerde, hırsızların kullandıkları maske ve eldivenleri Sultangazi’de boş bir arazide yaktıklarına da ulaştı. Gözaltına alınan 3 kişi ise nitelikli yağma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarıyla yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerin firari durumdaki suç çetesinin bakkala girdiği ve kaçmaya çalışırken 2 kişiyi yaraladığı görüntüler de güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.




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