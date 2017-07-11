Gaziosmanpaşalı 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 15 Temmuz şehidi Servet Asmaz kabri başında anıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 15 Temmuz’un yıl dönümünde şehidin ailesini yalnız bırakmadı. 15 Temmuz Şehitliği’nde bulunan kabrine gerçekleştirilen ziyarette şehidin 4 çocuğu, eşi, annesi ve akrabaları da şehit için dualar edip, Kur’an-ı Kerim okudu. Gaziosmanpaşa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan şehit Servet Asmaz, köprüye giderken darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilmişti.

Millet olarak onların bize bıraktığı güzel hatıraya sahip çıktığımızı gösterdik”

15 Temmuz’un unutturulmaması gerektiğine vurgu yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ”Şehitlerimizi bugün burada rahmetle yad ettik ve şunu hep beraber haykırdık. 15 Temmuz’da bu millete darbe yapmaya kalkanlara karşı üzerinden bir yıl geçmesine rağmen biz o heyecanı o ruhu burada haykırdık. 15 Temmuz’da bizim için tereddüt etmeden canını veren bu şehitlerimiz unutulmayacaktır, bu millet onları unutturmayacaktır. Bugün bu arada hem onlar için dua ettik hem de millet olarak onların bize bıraktığı güzel hatıraya sahip çıktığımızı gösterdik” dedi.

15 Temmuz’un da geçmişimizde yaşanan kahramanlık örnekleri gibi gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyleyen Başkan Usta, ”Bizim de ilçemizden bir şehidimiz vardı, Servet Asmaz kardeşimiz ailesiyle birlikte gelip onlara dua ettik. Şehidimizin ağabeyi, annesi, eşi, aziz hatıraları sevgili çocuklarıyla birlikte geldik buraya. Bugünün canlı şahitleri onlar, biz de millet olarak canlı şahitleriz ama esas geleceğin önemli hatıralarını millet bunlarla yad edecek. Biz nasıl ki Çanakkale aşkını büyük bir heyecanla yerinde görmek istiyorsak bu çocuklarımızda 15 Temmuz’un onlara emanet ettiği bu güzel ruhu yüzyıllar sonra bu millete emanet edip hatıra olarak taşıyacaklar. Biz onun için çocuklarımızı önemsiyoruz. Bu millet için çok değerliler onların ağabeylerinin, babalarının vatan millet uğruna kendilerini şehit ettikleri için buradayız” dedi.

”Şehidimizi anmaya geldik. Duyguluyuz, gururluyuz"

Şehidin amcasının oğlu Murat Asmaz ise, ”Şehidimizi anmaya geldik. Duyguluyuz, gururluyuz. 15 Temmuz bizim için yeni bir Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı’dır. O gece Gaziosmanpaşa’dan köprüye giderken yolda darbeciler çevirdi orada şehit ettiler. Hepimiz bir yerdeydik. Gazilerimiz, şehitlerimiz var. Allah şehadetini kabul etsin bize de nasip etsin” ifadelerini kullandı.