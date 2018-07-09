Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 09:05

Gaziosmanpaşalı bin 300 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği sünnet şöleninde bin 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Gaziosmanpaşalı bin 300 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

09 Temmuz 2018 09:05

Çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.


Gaziosmanpaşa Belediyesinin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni başladı. Şölen kapsamında sünnet olacak çocuklar ve aileleri bir araya gelerek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Mevlana Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen şölene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katılarak çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Etkinlikte Başkan Usta sünnet elbisesi giymiş çocuklarla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.


“Çocukların heyecanı, sevincini biraz da hüznüne ortak oluyoruz”


Sünnet Şöleninde vatandaşlara hitap eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,” Belki çocuklarımın en heyecanlı günlerini çocuklarımızla yaşıyoruz. Onların erkekliğe ilk adım atarken onların yanında olmak, onların heyecanı, sevincini biraz da hüznünü ortak oluyoruz. Burada sünnet şöleni adı altında etkinlik yaparak onlarla birlikte eğleniyoruz beraber resim çektirdikten sonra da hediyelerini verip evlerin gönderiyoruz” dedi


“Bu etkinlikler insanın kaynaşmasına vesile oluyor”


Çocuğunu sünnet ettirmeye getiren Mehmet Koca, “Çocuğumu sünnet ettirmeye getirdiğim için çok mutluyuz. Devletimize ve Belediyemize çok teşekkür ederim. Böyle etkinlikler insanların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile oluyor” diye konuştu. Çocuğunu sünnet ettireceği için çok mutlu olan Döndü Kaya ise, ”Çocuğum sünnet olacak çok seviniyorum. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Programın sonunda sünnet olacak çocuklara çeşitli hediyeler verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç