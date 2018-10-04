Gaziosmanpaşalı çocuklar minik dostlarını yalnız bırakmadı

Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşa'daki minik öğrenciler belediyeye ait hayvan bakımevinde minik dostlarını sevip besledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da okuyan 4-6 yaş arasındaki öğrencilere hayvan sevgisi temalı seminer düzenledi. Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından verilen seminerde öğrencilere, hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi'ni ziyaret ederek minik dostlarla keyifli vakit geçirdi. Tedavi gören hayvanları da ziyaret eden Başkan Usta, sağlık durumları hakkında Veteriner hekimlerden bilgi aldı.

Etkinlik sonunda çocuklar, hayvanları önce sevdi daha sonra kendi elleriyle minik dostlarını besledi.

“Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır, onları her zaman koruyup sahip çıkmalıyız"

Etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hayvan sevgisinin önemine değinerek, “Biz hayvanları sevmeye, onlarla yaşamaya alışmalıyız. Onların da bizim gibi can taşıdığını ve o canı da bize veren Cenab-ı Allah'ın onlara lütfettiğini unutmamalıyız. Bize muhtaç olduklarını da aklımızdan çıkarmamalıyız. Onlar Allah'ın sessiz kullarıdır, onları her zaman koruyup sahip çıkmalıyız” dedi.

Hayvanları korumak gerektiğini anlatan bir öğrenci ise “Onlara yemek vermeliyiz, su vermeliyiz. Onları korumalıyız ve onlara yardım etmeliyiz” dedi.