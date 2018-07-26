Bosna Hersek Eğitim ve Kültür Gezisi Kampı sonunda öğrencilerle kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Usta, öğrencilerin geziden izlenimlerini, talep ve önerilerini dinledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yıl içinde okullarında gösterdikleri azimle birinci olan lise öğrencilerini, bu başarılarını teşvik etmek amacıyla Bosna Hersek’te pratik İngilizce dil eğitimine gönderdi. Gaziosmanpaşa’da okuyan başarılı öğrenciler, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde aldıkları eğitimle yabancı dillerini geliştirme imkânı buldu ve aynı zamanda ailelerinden ilk kez uzakta kalarak yurt dışı deneyimi yaşadı.

“Bu projeyle öğrencilerin vizyonunu geliştirmeyi amaçlıyoruz”

4 yıldır gerçekleştirilen Bosna Eğitim ve Kültür Gezisi Kampı’na bu sene hak kazanan öğrenciler, 2 haftalık eğitim sonunda İstanbul’a döndü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da Bosna Hersek Eğitim ve Kültür Kampı’ndan dönen öğrencileri, düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Programda, öğrencilere bu gezinin önemini anlatan Başkan Usta, “Bu projeyle ilçedeki öğrencilerin vizyonlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Öğrencilerimizin 40 saat aldığı İngilizce eğitimi, okul hayatlarına uzun vadeli katkı sağlayacak. Gençlerimiz bu projeyle, eğitimlerinin yanı sıra Osmanlı şehir anlayışı ve Türk-İslam sanatının inceliklerinin en iyi harmanlandığı bu şehri yaşama ve deneyimleme imkânı da yakalıyor” dedi.

Başkan Usta, sohbet sırasında öğrencilere tavsiyelerde bulunarak yurt dışında bir yabancı dil öğrenmenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başka ülkeler görmenin ufuk açıcı bir yönü olduğuna değinen Usta, düzenlenen kahvaltı programında, öğrencilerin Bosna Hersek Eğitim ve Kültür Gezisi Kampı’ndaki deneyim ve izlenimlerini alarak talep ve önerilerini dinledi.