Gaziosmanpaşalı sporculardan badmintonda uluslararası başarı

Uluslararası Bulgarian Hebar U17 Badminton Turnuvası’nda 3 şampiyonluk elde eden Gaziosmanpaşalı sporcular, milli formayı başarıyla temsil ederek, aldıkları madalyalarla ülkemizin gururu oldu.

30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Bulgarian Hebar U17 Badminton Turnuvası’na Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü öğrencileri damga vurdu. Tek Erkekler ve Çift Erkekler olmak üzere iki kategoride mücadele eden milli sporcular, elde ettikleri başarılarla ülkemizin gururu oldu.

Vasil Levski Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada milli takımımızı temsil eden Barış Özkan, 64 kişinin katıldığı Tek Erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Aynı kategoride Hasan Berkay Günbaz ikinci, Yunus Emre Karakaş ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Böylece aynı kategoride ilk üç sırayı alan sporcular, şampiyonada başarı rüzgârı estirdi.

32 sporcunun katıldığı Çift Erkekler kategorisinde ise Bulgar rakibini yenen Hasan Berkay Günbaz ve Yunus Emre Karakaş şampiyon olarak altın madalya almaya hak kazandı.