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28 Kasım 2017 16:04

Gaziosmanpaşa’nın çehresini değiştiren proje

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Essenora ve GOP Plevne, By Oktayöz İnşaat güvencesiyle 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşen CNR Emlak Fuarı’nda yerini aldı.

Gaziosmanpaşa’nın çehresini değiştiren proje

28 Kasım 2017 16:04

By Oktayöz İnşaat, Gaziosmanpaşa’nın çehresini değiştiren Essenora ve Gop Plevne projeleriyle stand ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.


Bu yıl beşincisi düzenlenen Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı’na By Oktayöz İnşaat iki projeyle katıldı. By Oktayöz İnşaat, Reyhan İnşaat ve Bahaş Holding iş birliği ile hayata geçirilen GOP Plevne ve Essonora projesini yatırımcılarının beğenisine sundu.


CNR’ın fuar organizasyonunu önemsediğini ve sektör için çok kıymetli olduğunu belirten By Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, “Bu yıl CNR Expo Emlak Fuarı’nda Gaziosmanpaşa bölgesinde gerçekleştirdiğimiz iki tane kentsel dönüşüm projelerimizi sergiledik. Birincisi oturumun başladığı Essenora projesi, ikincisi ise Gaziosmanpaşa’da lokasyon anlamında kıymetli bir yerde bulunan GOP Plevne projemiz. Kentsel dönüşüm kapsamında nitelikli projeler yaparken aynı zamanda sağlam projeler de yapmamız gerekiyor. By Oktayöz İnşaat olarak biz de bunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız Taxim Hacıhüsrev projesinin hazırlığı içerisindeyiz. CNR Emlak Fuarı’nda farklı ülkelerden gelen onlarca ziyaretçi oldu. Fuarda katılımcıların gösterdiği ilgi bizi gelecekteki projeler için heyecanlandırıyor” dedi.




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