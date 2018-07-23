Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 13:23

Gaziosmanpaşa’ya 11 yeni hizmet aracı

Gaziosmanpaşa’da yağışların etkisiyle oluşan su baskınları ve yollardaki bozulmalara daha hızlı müdahale etmek için hizmete alınan 11 yeni aracın tanıtımı yapıldı.

Gaziosmanpaşa’ya 11 yeni hizmet aracı

23 Temmuz 2018 13:23

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da hizmet araçlarını kullanarak ekipmanları bizzat kontrol etti.


Yağışların etkisiyle oluşan su baskınlarında olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesinin filosuna 11 araç daha katıldı. Araçların tanıtımı ise Gaziosmanpaşa Meydanı’nda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan Başkan Usta, araçların daha hızlı müdahale adına belediye bünyesine katılmasının önemine dikkat çekti. Ardından araçlara binerek ekipmanları kontrol eden Başkan Usta, bir kamyonun plakasını ise kendisi çaktı. Hava olayları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar, asfalt kaymaları ve bozulmalarına karşı ise 3 CSB kanal açma ve kazma aracı, yaya yollarında oluşabilecek bozulmalara karşı 24 saat hazır bekleyen 2 adet ekip aracı, 1 asfalt robotu, 4 kamyon, 1 tane de 4x4 çekici pikap vatandaşların hizmetine sunuldu.



“Filomuz şu anda 11 tane yeni araçla birlikte 56’ya ulaştı”


Araçların son teknolojiye uygun olduğunu ve hızlı müdahale noktasında önemli kazanım sağlayacağını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yaz sezonu çok yoğun çalışma içine girmek zorundalar kışın patlayan, dökülen sokakları tamirat yeni alt yapı yapmak için, araç filomuz şu anda 11 tane yeni araçla birlikte 56’ya ulaştı. Asfalt yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün burada en çok üzerinde durulması gereken de yeni bir asfalt robotuyla pratik, acil 24 saat hizmet verebilecek bir donanıma sahip yeni bir araç da inşallah bu yaz sezonunda Gaziosmanpaşa’daki acil asfalt ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. O kadar konforlu, teknolojik yapılmış ki araçlar, taksiden hiçbir farkı yok. Yeni teknolojik sistemlere çalışan araçlarla hiç yorulmadan, az kaza riski olan şekilde hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
  • Salı
    29°C
  • Çarşamba
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç