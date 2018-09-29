Gaziosmanpaşa'ya Sadık Albayrak Gençlik Merkezi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nde yapımı tamamlanan Sadık Albayrak Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlerin; eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle yaşam kalitesini arttırmakla birlikte topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Gençlik Merkezlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu amaçla yapımı tamamlanan Sadık Albayrak Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen Sadık Albayrak Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Küçükköy İmam Hatip Lisesi'ne kazandırılan Gençlik Merkezi'nin açılış törenine Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Mütefekkir-Yazar Sadık Albayrak, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

554 metrekare alan üzerine inşa edilerek Gaziosmanpaşa'ya kazandırılan Gençlik Merkezi'nde çok amaçlı salon, toplantı salonu, şark köşesi ve bay-bayan mescit bulunuyor.