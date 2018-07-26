İstanbul’da yapılan tedavinin ardından ayağını kullanabilecek olan Meryem Ebu-Matar, Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, "İyileştikten sonraki hayalim Türkiye’de üniversite eğitimi almak. Mühendis olmak istiyorum. Mezun olduktan sonra Gazze’ye dönerek ülkeme hizmet etmek istiyorum" dedi.

Gazze’de İsrail askerleri tarafından bacağından vurulan 16 yaşındaki Meryem Ebu-Matar, İHH’nın girişimleriyle İstanbul’a getirilerek tedavi edildi. Tedavisi süren Meryem Ebu - Matar basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Taksim’de bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısına İHH Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ve Gazze’de İsrail askerleri tarafından vurularak İstanbul’da tedavi edilen Meryem Ebu - Matar’ın yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı. Gazze’deki ablukanın son bulması gerektiğini vurgulayan İHH Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, "Filistin’de uzun yıllardır süre gelen bir dram var. Hali hazırda ağır durumda olan çocuklarımız ve yetişkinlerimiz var. Onlarında ülkelerinden çıkarak tedavi olmaları gerekiyor. İnsanların en temel hakkı olan tedavi hakkının da elinden alınması söz konusu. Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce bu saldırılar dursun. Çocuklar, gençler ve yaşlılar hayata dönmeleri açısından kolaylıklar gösterilsin ve abluka son bulsun istiyoruz’’ ifadelerini kullanarak uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

"Meryem, ayağını kullanabilecek’’

Meryem’in tedavisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, "Meryem’e üç ana tedavi uyguladık. Mikro cerrahi ile doku nakli gerçekleştirdik. Bu bize hem yararın kapanmasına, kayıp dokunun yerine yeni doku getirilmesine ve kemiğin sağlam bir dokuyla örtünmesini sağladı. Esas yaklaşımımız ise, kök hücreden yararlanmak. Yararlandığımız teknoloji tamamen yerlidir. Parmaklarında çok ciddi sıkıntılar vardı. Bu tedavinin çok faydası oldu. Çok şükür şuanda yürüteçle rahatlıkla yürüyebiliyor. Bugüne kadar 42 tedavi oldu. Bugün yine bir ameliyat daha olacağız. Meryem’in yaralanması çok ciddi olduğu için yüzde 100 yürümesini beklemiyoruz ancak ayağını kullanabilecek’’ diye konuştu.

"Türkiye’yi çok seviyorum"

Sözlerine "Türkiye’yi çok seviyorum" diyerek başlayan Meryem Ebu-Matar, "Türkiye’ye geldikten sonra iyileşmeye başladım. Bu Allah’ın bir lütfu. İHH’nın yardımı için çok teşekkür ediyorum. Yine aynı zamanda doktoruma ve annemin dualarına müteşekkirim. Filistinliler olarak biz Türkleri kardeş olarak görüyoruz. Çünkü bize her zaman yardım ettiler. Tarih boyunca el eleydik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyoruz. Onu çok sevdiğimizi ifade etmeliyim. İyileştikten sonra yine Gazze’de yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Hayalim, Türkiye’de üniversite eğitimi almak"

Türkiye’de üniversite eğitimi almak istediğini belirten Matar, "İyileştikten sonraki hayalim Türkiye’de üniversite eğitimi almak. Mühendis olmak istiyorum. Mezun olduktan sonra Gazze’ye dönerek ülkeme hizmet etmek istiyorum. Gazze’deki kardeşlerime buradan dua ediyorum, ben iyileşeceğim" şeklinde konuştu.