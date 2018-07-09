’’Gebeliğinizi internetle değil, doktorunuzla takip edin’’

Dr. Ali Metin Celep, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek için doktor kontrolünde ilerlemenin önemine dikkat çekti.

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasına ve sosyal medya etkisinin yükselişine bağlı olarak, özellikle hamilelik süreci gibi önemli konularda bilgi kirliliğinin arttığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Dr. Ali Metin Celep, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek için doktor kontrolünde ilerlemenin önemine dikkat çekti. Op. Dr. Celep, gebeliğin internetle değil, doktorla takip edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Bir süredir doktorların en sık karşılaştıkları cümlenin ’İnternetten araştırdım, orada daha farklı anlatılıyor’ olduğunu belirten Op. Dr. Ali Metin Celep, ’’Özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, bilginin ulaşılabilirliği artmış bulunuyor. Ancak internette bulunan bilgilerin önemli bir kısmı eski, bir kısmı da oldukça hatalı. Doğru bilgiler ise hastanın özelliklerine bağlı olarak, kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Bu kadar yanlış ve yoruma dayalı yazı arasında doğru bilgiye ulaşabilmek, o işin uzmanları olan doktorlar için bile son derece zorken, tıp ile ilgili olmayan kişiler için neredeyse imkansız hale geliyor’’ dedi.

’’İnternetteki tüm bilgiler güncel ve doğru değil’’

Önemli komplikasyonlar olmadıkça takibi oldukça kolay olan gebeliğin, internetten edinilen ve hatalı bilgiler doğrultusunda kişiler için son derece kafa karıştırıcı ve tedirgin edici hale gelebildiğini ifade eden Op. Dr. Celep, ’’Hamilelik süresince doktora güvenmek ve tavsiyelerini hayata geçirmek; tercihe göre başka bir doktorun fikrini almak, izlenecek en basit ve doğru yoldur. Ancak gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmadan, internetten bilgilerle bu süreci takip etmeye çalışmak; en küçük bir farklılık veya aksilikte paniğe yol açıyor’’ şeklinde konuştu.

Gebelik takibinde geçmiş yıllarda doğru kabul edilen ancak yapılan araştırmalar sonucunda güncellenen ve yenilenen birçok bilgi olduğunun da altını çizen Op. Dr. Celep, ’’Gebelik takibinde bazı genel kurallar olduğu gibi, kişiye özel farklı uygulamalar da mevcut. Ek olarak, doktorların da süreçlere birbirinden farklı yaklaşımları olabiliyor. Hatta tıpta bazı üzerinde net uzlaşılamamış noktalarda doktorların tedavi yöntemleri bile farklılık gösterebiliyor. Bunun yanında, tıptaki gelişmeler doğrultusunda da gebelik takibinde birçok değişiklik meydana geliyor. Tıp literatüründe, makalelerde ve yaklaşımlarda bu güncellemeler düzenli şekilde yapılırken, internette daha önceki bilgiler ve araştırmalar yer alıyor ve güncellenmemiş olabiliyor. Bu da hastada kafa karışıklığı ve güvensizlik oluşturabiliyor. Hastaların internetten bilgi sahibi olmaya çalışmaktansa süreçleri işin uzmanı doktorlarla takip etmesinin en güvenli yol olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim’’ diye konuştu.