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30 Kasım 2017 12:26

Gebelikte cerrahi girişim gerektirmeden test yaptırmak mümkün

Genlab Laboratuvar Genel Müdürü Engin Tuğut, "Cerrahi girişim gerektirmeyen, ve kolayca sadece bir kan alma işlemi ile yüzde 100‘e yakın doğrulukta net bir sonuç alabileceğiniz yeni nesil Nace test ’nıpt testi’, merakla beklemelere son veriyor" dedi.

Gebelikte cerrahi girişim gerektirmeden test yaptırmak mümkün

30 Kasım 2017 12:26



Genlab Laboratuvar Genel Müdürü Engin Tuğut, ’GenlabNace Test’ adı ile yapmış oldukları test ile dünyada ilk defa tüm parametreleri inceleyen yeni nesil test anlaşması olduğunu duyurdu. Dünyanın 69 ülkesinde yüz binlerce hamile kadının bu testi tercih ettiğini iddia eden Tuğut, "Cerrahi girişim gerektirmeyen ve kolayca sadece bir kan alma işlemi ile yüzde 100’e yakın doğrulukta net bir sonuç alabileceğiniz yeni nesil Nace test nıpt testi, merakla beklemelere son veriyor. En sık görülen trizomileri hamileliği riske atmadan analiz eden cerrahi girişim gerektirmeyen prenatal tarama testidir. Bu test ile siz ve bebeğiniz için en ufak risk söz konusu değildir. Rutin kan analizlerinde olduğu gibi koldan alınan küçücük bir kan örneği testi gerçekleştirmek için yeterlidir" ifadelerini kullandı.



"Anne ve bebek için hiçbir risk yoktur"


Çoklu gebeliklerde ve tüp bebeklerde de uygulanabileceğini belirten Tuğut, şöyle konuştu: "Sadece tekil ve 10 haftalık hamileliklerde bakılabilmektedir. Gebeliğin 10’uncu haftasından itibaren uygulanabilir. Çoklu gebeliklerde ve tüp bebeklerde de uygulanabilir. Anneden alınan basit bir kan örneği ile test gerçekleştirilir. Standart kan alma işlemi uygulanır ve hiçbir cerrahi girişim gerektirmez. Anne ve bebek için hiçbir risk yoktur".




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