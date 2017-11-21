Gebelikte sigara ve alkol bebeğin engelli olma riskini artırıyor

Engelli, aile, uzmanlar ve öğrencilerden oluşan engellilikle ilgili tarafların bir araya geldiği kongrede Uzman Dr. Canan Yıldırım, gebelik döneminde annenin sigara ve alkol kullanımının bebekteki engel riskini artırdığını belirtti.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde “Engellilerde Erken Tanı, Tedavi ve Meslek Edindirme Kongresi”ne ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kongreye engelliler, aileleri, uzmanlar ve üniversite öğrencileri katıldı.

“Nasıl kanser hastasına evresi soruluyorsa engellilikte de durum aynı”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açılış konuşmasında “Her konuda erken tanı çok önemlidir. Nasıl ki kanser hastası denildiğinde evresi soruluyor, erken teşhis mi deniliyorsa engellilikte de durum aynı. Özellikle zihinsel engellilerde erken tanı ciddi bir problem. Toplumda belki zamanla tespit edebildiğiniz konuyu öncesinde tespit etseniz tedavi konusunda çok kısa sürede başarı elde etmiş olacaksınız” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise “İçeriği bakımından anlamlı bir programda beraberiz. Engellilerde erken tanının önemi ve faydaları konusunda uzmanlarımız bizi bilgilendirecekler. İki gün sürecek kongrenin ilçemize ve bilim dünyamıza hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da şunları söyledi: “Bu hizmete emeği geçenlere teşekkür ederim. Sizin bilgilerinizden istifade edeceğiz. İnanıyorum ki bu kongre engellilere de ailelerine de faydalı olacak”

İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler, “Üniversitelerin görevi toplum yararına araştırmalar yapmak ve sonuçlarını da paylaşmaktır. Erken tanı önemli konu. Dilerim bu konularda bizimde kararınca bir tuzumuz olur” dedi.

“Uzman ve akademisyenler engelli ailelerinin sorularını yanıtladı”

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından beynin işleyişi, duyu bütünleme terapisi, engelliler üzerine hazırlanan istatistikler, dil ve konuşma gecikmesi, oral-motor problemleri, Japonya ve Türkiye’deki rehabilitasyon uygulamaları, riskli bebeklerde yaklaşımlar, erken müdahalede tanı, ergoterapi ve engellilik, erken müdahalede fizyoterapi başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Uzman Dr. Canan Yıldırım sunumunda anneleri ilgilendirecek önemli bir konuya değindi: “Normal beklenen nörolojik gelişimin geri kalmasına neden olabilecek faktörlere sahip bebeklere ‘Riskli Bebek’ denir. Riskli bebeklerde engellilik oranı fazladır. Risk faktörlerinin başında ise Anne yaşının 16’ dan küçük, 40’dan büyük olması. Düşük sosyoekonomik durum, annenin hamilelikte sigara, alkol, madde kullanımı, hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar ve kanama, annenin kronik hastalıkları, doğum kilosunun 2 bin 500 gramdan az, 4 bin gramdan çok olması, yenidoğan döneminde yüksek sarılık geçirme ve beslenme yetersizliği geliyor”

Panel sonunda aileler yaşadıkları sıkıntıları soru-cevap şeklinde uzman ve akademisyenlere aktardı. Yetkililer de sorunları gidermeye yönelik çözüm yolları ve yönlendirmeler yaptı.