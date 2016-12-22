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22 Aralık 2016 10:22

Gece körlüğüne dikkat

Gece körlüğüne dikkat

22 Aralık 2016 10:22

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, gece körlüğüne karşı uyardı.
Halk arasında tavuk karası veya gece körlüğü olarak bilinen hastalığın tıptaki adının ’retinis pigmentosa’ olduğunu belirten Op. Dr. Atabay, "Bu hastalık göz arka tabakası olan retina tabakasının bir hastalığıdır. Sorun gece görmeyi sağlayan fotoreseptör hücrelerindedir. Kalıtımsal bir hastalıktır. Hastalık sıklıkla erkeklerde görülürken, kadınlar çoğunlukla hastalığın belirtilerini göstermezler ancak taşıyıcıdırlar" dedi.
Hastalığın çocukluk döneminde çok fazla belirti vermediğini ancak ilerleyen yaşlarda semptomlar oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. Atabay, "Çoğunlukla gece görmede azalma, periferik görmede kayıplar ile ortaya çıkar. Çok daha ileri dönemde görmeyi ileri derecede bozabilir. Hastalığın şiddeti kişiye göre değişir. Bazen çok sınırlı kalırken bazı hastalarda ise tüm retina yayılan pigmenter değişiklikler gözlenir, ileri düzeylerde görme sinirinde de fonksiyonel bozukluklara sebep olabilir. Görmede sorun tarifleyen hastanın göz dibi muayenesi ile kolayca tanı konulabilir. Görme kaybı ani değildir. Yavaş ortaya çıkar. Genelde ilerleyicidir" diye konuştu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, hastalıktan korunmak için çok fazla seçenek olmadığını ifade ederek, "Hastalığın tedavisinde maalesef yapılabilecek çok fazla şey yoktur. Yapabileceğimiz tek şey ailede böyle bir hastalığın hikayesi var ise uyarılarda bulunulabilir. Böyle bir hastalık sahibi olan kişiye ise evlilik, çocuk sahibi olma konularında bilgilendirilebilir ve görme işlevi yetersizliği nedeniyle uygun işe yönlendirme yardımlarında bulunulabilir" ifadelerini kullandı.



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