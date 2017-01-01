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01 Ocak 2017 15:39

Gece kulübündeki incelemenin ardından bölgedeki güvenlik kordonu kaldırıldı

Gece kulübündeki incelemenin ardından bölgedeki güvenlik kordonu kaldırıldı

01 Ocak 2017 15:39

Ortaköy’de terör saldırısının yaşandığı gece kulübündeki incelmelerin tamamlanmasının ardından bölgede oluşturulan güvenlik kordonu kaldırıldı.
Ortaköy’de bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısının ardından polis ekiplerinin olay yerindeki incelmesi sona erdi. Olayın ardından trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi, polis ekiplerinin incelemesinin tamamlanması ile araç ve yaya trafiğine açıldı. Cadde trafiğe açılırken, gece kulübünün ise halen kapalı tutulduğu görüldü. Caddenin trafiğe açılmasının ardından kulübün önüne gelen kişiler buraya karanfil bıraktı.



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