Gece lensleri ile gündüz gözlük derdine son

Dr. Ümit Beden, gece lensleri ile artık gözlük ve lens takmaya gerek olmadığını söyledi.

Gece lensleri hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ümit Beden, "Müdahaleye uygun göz yapısına ve göz numaralarına sahip bazı hastalarımız lazerin faydalarından yararlanmaktadırlar. Henüz numarası sabitlenmemiş olan, yaş olarak uygun olmayan ve gözü lazer ile müdahaleye uygun olmayan hastalarımızın çoğu gözlüklerinin yanında lens de kullanmaktadırlar. Bu hastalarımız çoğunlukla gündüz lenslerini takarken gece uyumadan birkaç saat önce gözlüğe geçmektedirler. Lens kullanımı, gözlük kullanımı ile kıyaslandığında tabi ki hastaya net ve geniş açılı görüntü sağlamakta ve gözlüksüz bir hayat sunmaktadır. Bununla birlikte, lens bakımı, göz kuruluğu ve alerji gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca lens solüsyonu ve kutusu bulundurma zorunluluğu hastalar için yük olabilmektedir. Bunun yanında, özellikle tozlu ortamlarda veya ekran başında çalışanlar ile aktif spor yapan bireyler lens kullanımından da şikayetçi olabilmektedirler. Günümüzde bu tür sorunların üstesinden gelinmesi açısından gece lensleri bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

"Kişi gece taktığı lens sayesinde gündüz lens veya gözlük takmadan net olarak görebilmektedir"

Gece lenslerinin (Ortokeratoloji) uyumadan önce takılan ve uyanınca çıkarılan özel tasarım bir lens türü olduğunu ifade eden Dr. Beden, "Bu uygulama gözün saydam tabakasının (Kornea) gece yeniden şekillendirilmesi esasına dayanır. Bu şekilde kişi gece taktığı lens sayesinde gündüz lens veya gözlük takmadan net olarak görebilmektedir. Lazer olamayan bir hastanın gündüz lens veya gözlük takmadan net bir görüşe sahip olması tabi ki hasta için oldukça konforludur. Özellikle göz kuruluğu yaşayan, alerji problemi bulunan veya yüzme gibi spor aktivitelerinde bulunan hastaları için bu uygulama oldukça tatmin edici olabilmektedir" diye konuştu.

Gece lensleri kullanımı için detaylı bir göz muayenesinin ve kornea haritasının gerekli olduğunu vurgulayan Dr. Beden, "Uygun olgularda lens kullanımı başlanır ve yakın takip ile lenslerin göze uyumlu olduğu kontrol edilir. Ardından hasta lensleri hijyen kurallarına uygun olarak kullanır ve normal şartlarda altı ayda bir kontrollerini yaptırır. Yedi-sekiz yaşlarından itibaren kullanılabileceği belirtilen bu lensler henüz lazer yaşına gelmemiş hastalar için de iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Prof. Dr. Ümit Beden, "Bu uygulama kişiye gözlük veya lens kutusu, solüsyonu taşıma mecburiyeti olmadan net görüş sağlar. Özellikle alerji ve kuru göz gibi lens kullanımına bağlı problemler yaşayan hastalar bu uygulama ile çok daha konforlu bir yaşam sürebilmektedirler" şeklinde konuştu.