Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. TEM otoyolunda kar tutan yollarda yolda kalan sürücülere çekici ekipleri yardım etti.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer tipi şeklinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul’un bir çok noktasında hayat durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Seyrantepe Mevkii’nde lüks bir otomobilin yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı görüldü. Yolda kalan sürücüye yardım için çekici ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin yardımı ile otomobil kaldırıldı. Yine aynı bölgede TIR’ların tipi nedeniyle yol kenarında park ederek hava şartlarının sakinleşmesini bekledikleri görüldü. TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise tek taraflı kazaya karışan bir otomobilin terk edildiği görüldü.

Belediyeye bağlı ekiplerin yoğun kar yağına rağmen çalışmaları devam ediyor.