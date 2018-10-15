Geciken adalet süründürüyor

5 yıl önce yatağa bağımlı hale gelen taksici Veysel Bulut, geride kalan beş duruşmada olayın müsebbibi hakkında bir muhatap bulamadı. Aile, umutla yarın görülecek son duruşmayı bekliyor.

Veysel Bulut (40), yaklaşık 2 buçuk yıl önce Cihangir'de çalıştırdığı takside bulunduğu sırada bitişiğindeki binanın beşinci katında meydana gelen patlama sonucu üzerine yağan beton parçalarının altında ezilmişti. Ezilen arabasının içinden güçlükle çıkarılan Bulut, o günden beri yatağa bağlı halde yaşam savaşı veriyor, kardeşleri de onun adına adalet arıyor.

Veysel Bulut'un yaşam fonksiyonlarının büyük kısmını kaybettiği kazada ihmali olan kurum ve kişilerin yargılanması sürüyor. Olay sonrasında evin sahibi, doğalgaz sağlayıcı şirketin iki elemanı ve eve kombiyi takan teknik servis çalışanı hakkında “Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına neden olmak” suçuyla dava açıldı. Sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam ediyor. Mahkeme heyeti, raporlardaki çelişkilerin giderilmesi için dosyayı dördüncü kez bilirkişiye gönderdi. Son raporda daire sahibi kusurlu görülmedi. Aile, bu duruşmada karar verilmesini umuyor.

“Perişan haldeyiz, inşallah bu duruşmada bir sonuç çıkar”

Taksici ağabeyine maddi sıkıntılar içerisinde bakmaya çalışan kardeş Mehmet Bulut, gelinen noktayı şu sözlerle özetledi: "Geldiğimiz son nokta şu; ayın 16'sında duruşmamız var. Bilirkişi raporu çıktı. Belediye ve doğalgaz ulaştırıcısı şirket kusurlu göründü. Biz bu duruşmada sonuç çıkacağına inanıyoruz.

Bu dördüncü bilirkişi raporu. Önceki raporlarda kusurlu görülen daire sahibine bu raporda kusur verilmedi. Anlamış değiliz. Biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Daire sahibinin de burada ihmali var. İnşallah bu duruşmada bir sonuç çıkar.”

“Herşeyimizi ona adadık”

Ağabeyinin durumunda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirten kardeş Bulut, “30 ay oldu, ailecek perişan haldeyiz. Ağabeyimizin sağlık durumunda herhangi bir ilerleme yok, durumu aynı. Beklentimiz bir an önce kararın çıkması. İhmali olanların yüzünden ailecek perişan haldeyiz. Son bir aydır tükendik. Ayakta duracak halimiz kalmadı. İhmali olan kişi ve kurumlar inşallah cezasını alır. 30 aydır ağabeyimizin bakımını tamamen biz yapıyoruz. Herşeyimizi ona adadık” ifadelerini kullandı.