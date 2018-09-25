Geçmişin aklı geleceğin cesaretine yön vermeye devam ediyor

Ahilik Haftası Ümraniye'de geleneksel adetlerin önemine ithafen büyük bir coşku ile kutlandı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can etkinlikte demir döverken ödül sahipleri ustalarından Ahilik Berat'lerini aldı. Modoko şahitliğinde Turhan Yanıkçıoğlu'nun Ahilik Beratına üçüncü kuşaktan oğlu Cüneyt Yanıkçıoğlu sahip oldu.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen Ahilik; Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Ümraniye'de de çeşitli törenlerle kutlandı.

Ahilik Haftası kapsamında Ümraniye Belediyesi tarafından etkinlikler düzenlendi. Vatandaşların katılımıyla Alemdağ Caddesi'nde düzenlenen etkinliklerde ebru sanatı, el nakışı örnekleri sergilenirken, mehteran takımının gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı. Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın demir dövdüğü etkinliklerde vatandaşlara Özbek pilavı ikram edildi.

Ahilik Haftası'nın herkese hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Can, "17-23 Eylül tarihleri arası Ahilik Haftası. Şimdi burada Ahilik Haftası münasebetiyle Kaymakamlığımız, İl Ticaret Müdürlüğümüz, esnaf odalarımızla birlikte Ümraniye Belediyesi olarak tertiplediğimiz bu programda, herkesin de gördüğü gibi tarihten gelen esnaf ahlakını temsil eden, helal kazancı temsil eden, komşusunun hakkına riayeti esas alan, hakka, adalete, ölçüye, tartıya riayeti ahlak olarak bilen ve gerçekten esnaf yetiştiren bir kuruluş olan Ahiliğin bu töreninde bir araya geldik. Ahilik Haftası hepimize hayırlı olsun ve inşallah esnafımız bol kazansın. Helalinden kazansın ve yeni zanaatkarlar, sanatkarlar ve güzel ahlaklı esnafların yetişmesine vesile olsunlar diliyorum ve hayırlı olsun diyorum" dedi.

Programda konuşan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kala, “Ahilik bayramımız kutlu olsun. 31 yıldır bu kutlamaları yapıyoruz. Ahilik, bizim hem sosyal hem kültürel hem de iktisadi açıdan değer içeren bir yönetim tarzıdır. Tüm esnaflara, sanayicilere ve üreticilere hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kısa bir konuşma yapan Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı İbrahim Çam, “Ahilik sistemini yeni nesillere aktarmak için belediyelerimizle ve milli eğitim müdürlüklerimizle ortak programlar düzenledik ve düzenleyeceğiz” diyerek ahilik sisteminin öneminden bahsetti.

Çam, “Ülkemiz millileşmek ve lider devlet olmak için çalışıyor. Ahi Evran-ı Veli'nin yolundan gitmek zorundayız. Programa katılan ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu yaptığı konuşmada, "Ümraniye'de ilkini kutladığımız Ahilik Haftası'nın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Osmanlı Devleti'nin bir cihan devleti olmasının temel sebeplerinden birisi de ahiliktir. Atalarımızdan bize kalan bu mirası ileriye taşımamız gerekiyor” diyerek konuşmasını noktaladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, Ahi Evran-ı Veli'yi saygıyla andığını söyleyerek, "Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ahilik Haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ahilik Haftası Kutlamaları sebebiyle Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda kurulan ve Ümraniye Belediye sanatçıları tarafından oluşturulan El Sanatları Sergisi (filografi, ahşap oyma, kaligrafi, kilim dokuma, tokat tahta baskı, çini, ebru, el nakışı ve iğne oyası) gibi eserler program süresince sergilendi. Türk'ün töresi olan Örste Demir Dövme ile devam eden program, Şed Kuşatma Töreni ve Ümraniye Belediyesi Okçuluk Kulübü tarafından sergilenen okçuluk gösterileriyle devam etti. Daha sonra Başkan Hasan Can ve tüm protokol tarafından Ümraniyeli esnaflara ahilik beratı verilerek plaket takdim edildi.

Modoko'nun değerli zanaatkarina ahilik beraati verildi

Modoko Mobilyacılar Sitesi'nde halen üretmeye devam eden değerli zanaatkar ve usta Turhan Yanıkçıoğlu'nun şahitliğinde geleceğin ustası Şed kuşatma geleneği ile ödüllendirildi. Geçmişi oldukça eskiye dayanan Ambiance Mobilya'nın üç kuşak önce İstanbul Kuledibi'nde başlayan hikayesi 1900 senesinde küçük bir atölyede sadece üretimle başladı. Bu köklü markanın değerli zanaatkarı Turhan Yanıkçıoğlu'nun ahilik beratına üçüncü kuşaktan oğlu Cüneyt Yanıkçıoğlu da sahip oldu.

Törende değerli zanaatkar Turhan Yanıkçıoğlu şu ifadelerde bulundu:

"Gelecek kuşaklara ahilik geleneğinin durmadan aktarılmasını temenni ediyorum. Ülkemizde sanat ve zanaatın erken yaşta keşfedilmesi gerekiyor aksi halde ustalık tarihe karışabilir. Bu konuda akademik bilgi maalesef yeterli değil. Yapılması gereken en önemli şey okuldan sonra ustaların yanında bu işi öğrenmektir. Böylelikle zanaat kuşaktan kuşağa kalıcı bir şekilde ulaşır ve yerini korur.”