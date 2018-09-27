Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul'da konuşuldu

Dönüşüme hazır olmak için gerekenler Dell Technologies Forum 2018'de paylaşıldı.

Bu yıl ilk kez Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream ve -VMware markalarını bir araya getiren forumda, dönüşüme hazır olmak için gerekenler Dell Technologies Forum 2018'de paylaşıldı. Ancak her iki işletmeden birinin önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte yeni nesil teknolojilerin işlerini nasıl etkileyeceğini bilmediği belirtiliyor.

Etkinliğin ana konuşmacısı Dell EMC Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Mohammed Amin, 'Gelecek için İnovasyon' sunumuyla BT profesyonellerinin karşısına çıktı. İnsan ve makine işbirliğinin bir sonraki döneminden söz eden Amin, 2030'da makine öğrenimi ile başka bir dünyada olacağımızı belirtti. İşletmelerin yaşanan değişime ayak uydurmakta zorlandığını dile getiren Amin, Dell Technologies ile Institute of Future tarafından 17 ülkede gelişen teknolojilerin iş modellerini nasıl etkileyeceği üzerine yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yanıtları şu şekilde: Yüzde 57'si değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanıyor. Yüzde 42'si ise önümüzdeki 10 yılla nasıl baş edebileceğini bilmiyor. Yüzde 50'si önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bulunduğu sektörün nasıl olacağını bilmiyor. Yüzde 93'ü 2030'da dijital bir işletme olmak için çalışıyor.

"Daha doğru kararlar alabilmemiz için yapay zekaya ihtiyacımız olacak"

Teknoloji dünyası çok büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirten Mohammed Amin, "Şu anda makinelerin öğrenmesinden, yapay zekadan ve robotlardan bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllarda makinelerin bize ihtiyaç duyacağını düşünüyorum, çünkü çok fazla veri üretiyoruz. Veri gelecekteki tek geçer akçe olacak ve dijital bir ekonomi üretecek. Etrafımızda çok fazla veri olacak ve tek başına karar almak insanları aşan bir durum olacak. Bu yüzden makinelerin öğrenmesine ihtiyacımız var. Hemen yanımızda olacak. Daha doğru kararlar alabilmemiz için yapay zekaya ihtiyacımız olacak. Bu insanlığı ve hayatımızı geliştiren bir unsur olacak" dedi.

"2030 yılında insan ve makine iş birliği bir başka noktaya geçecek"

İşletmelerle konuşmamızın üzerinden çok İnsan ve makine iş birliğinin geleceği noktayı değerlendiren Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, "Dijital dönüşümün artık bir zorunluluk haline geldiğini, neyi nasıl yapmaları konusunda müşterilerimizi, ilgilenen son kullanıcıları ve kurumları bilgilendirmeye çalışıyoruz. 2030 yılı için diyoruz ki; insan ve makine iş birliği bir başka noktaya geçecektir. Ortada konuşulan çok sayıda teknoloji var; yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve büyük verinin analizi. Aslında bunların her biri kendi içinde çok detaylı ve derin teknolojiler olsa da bir arada çalışmadıkları sürece bir anlam ifade etmiyor. Buzdolabının veya tost makinesinin internete bağlı olmasından bahsediyoruz. Aslında ana hedefimiz bu değil, bu sadece şu anda başlamış küçük birşey. Aslında varmaya çalıştığımız nokta 'karanlık fabrika' diye söylediğimiz; hiç insanın çalışmadığı, herhangi bir ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunmadığı, bir uçtan ham maddenin veya yarı mamulün girdiği diğer uçta ise ürünlerin çıktığı bir iş modelinden söz ediyoruz. Burada cihazların birbirleriyle (nesnelerin internetiyle) konuştuğu, yapay zeka ile karar verip çalıştığı ortamlar kurmak önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki işletmelerin yüzde 92'si değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacak

Türkiye'nin de dahil olduğu 42 ülkede 4 bin 600 işletme üzerinde gerçekleştirilen Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksi (Dell Technologies DigitalTransformation Index) sonuçları Dell Technologies Forum 2018'de açıklandı. Intel'in katkılarıyla, orta ve büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini, beklenti ve endişelerini açıklayan endekse göre, Türkiye'deki işletmeler arasında kendisini Dijital Lider olarak tanımlayanların oranı yalnızca yüzde 4. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacaklarını ifade eden yöneticilerin yüzde 26'sı işletmelerinin geride kalmasından endişe ediyor.

Araştırmada işletmeler 5 ayrı sınıfta yer aldı:

Dijital Liderler: Tüm formlarıyla dijital dönüşümü işletme DNA'sına dahil edenler (yüzde 4)

Dijitale Adapte Olanlar: Olgun bir dijital planı, yatırımı ve yenilikleri yer alanlar (yüzde 31)

Dijitali Değerlendirenler: Dijital dönüşümü yakından takip eden ve gelecek için planlama ve yatırım yapanlar (yüzde 37)

Dijitali Takip Edenler: Az da olsa dijital yatırımlarına başlamış ve gelecek için planlar yapanlar (yüzde25)

Dijitalde Ağır Kalanlar: Herhangi bir dijital planı bulunmayan, kısıtlı inisiyatif ve yatırımı bulunan (yüzde 3)

Elektronik atıklardan üretilen yüzük İstanbul'da sergilendi

Forum, Dell iş birliğiyle Nikki Reed tarafından elektronik atık kullanılarak tasarlanan yüzüğe ev sahipliği yaptı. E-atığın veya başka bir deyişle kullanıldıktan sonra atılan elektronik ekipmanların, çevre üzerindeki yaygın etkisini ve döngüsel bir ekonomi geliştirmek için sektörler genelinde iş birliği yapma fırsatını vurgulamak amacıyla hayata geçti