Geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Münevver Turanlı, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

“Hekimler mezun olduktan sonra meslektaşlarına sahip çıkmalı”

Açılış konuşmasında bu yıl Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını verdiğini hatırlatan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk İşeri, “Beyaz Önlük Giyme Tören’imizden itibaren hep şunu söyledim. Hedefimiz yeni mezunlar vermek ve bu mezunların başarısı. Bu anlamda DUS sınavı çok önemli. Öğrencilerimiz şimdiden bu sınava hazırlanıyor. Bu sene mezun olan bir öğrencimiz 2017 yılında yapılan DUS sınavında 3 bin 400 kişi arasından ilk 100’e girdi. Bu doğrultuda öğrencilerimize her zaman destek vereceğiz” dedi.

Klinik eğitiminin 4’üncü sınıfta alındığına dikkat çeken Prof. Dr. İşeri, “Diş hekimleri mezun olduktan sonra çalışmaya sürekli öğrenmeye devam etmelidir. Hekim hekimliğe adım attığı ilk günden son güne kadar daima çalışarak mezun olduktan sonra da meslektaşlarına sahip çıkmalıdır” diye konuştu.

“Hekimin üniforması dürüstlüğün simgesidir”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise yaptığı konuşmada, "Beyaz önlük giyecek gençler bu üniforma, sabır ve çalışkanlığı simgeler. Dürüstlüğün simgesi önlüklerinizle bugün buluşacaksınız ve ömür boyu sizinle olacak. Bu anlamda hepimizin çabası diplomanın saygınlığını en üst düzeye çıkarabilmek" dedi.

Öğrencilerin taleplerini ve sorunları öğrenmek için sık sık bir araya geldiklerinin altını çizen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Hepimizin çabası, eğitim seviyemizi daha da iyi yapmak. Öğrencilerle buluşup konuşarak eksiklikleri tespit ettik. Tüm sınıflardan verilen eğitimler hakkında olumlu geri dönüşler aldık. Teknoloji ve yeniliklere çok açık bir alan olduğu için hep daha iyi olması için uğraşmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Hastaların gülüşlerine özgüven vermek mutluluğun simgesidir"

Törende öğrenciler adına konuşan Diş Hekimliği 1’inci sınıf öğrencisi Galia Al Masr da üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin tecrübe ve bilgi birikimine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Üniversitemizin sahip olduğu güçlü akademik kadro ve bu kadronun yüksek bilgi birikimi bize güven veriyor. Yeni başlamış olmama rağmen iyi ki Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni tercih ettim. Giydiğimiz bu beyaz önlüklerin maneviyatını üzerimizde taşıyarak insanların hastalıklarına şifa ve gülüşlerine özgüven vermek, mutluluğumuzun simgesidir.”

Konuşmaların ardından öğrenciler sırasıyla beyaz önlüklerini giydiler. Öğrencilere beyaz önlüklerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, dekanlar ve öğretim üyeleri giydirdiler. Tören sonunda ise öğrenciler aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.