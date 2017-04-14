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14 Nisan 2017 11:46

Geleceğin eğitimcileri ödülleri sahiplerini bekliyor

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapmak ve ülkemizdeki gelişimini desteklemek amacıyla Gelecek Eğitimde Derneği tarafından ikincisi düzenlenecek olan Okul Öncesi Eğitim Zirvesi’nde yedi kategoride Geleceğin Eğitimcileri Ödülleri sahiplerini bulacak.

Geleceğin eğitimcileri ödülleri sahiplerini bekliyor

14 Nisan 2017 11:46


Farklı bir heyecana sahip olması beklenen yarışmada Yılın Yenilikçi Öğretmeni, Yılın Yardımsever Öğretmeni, Yılın Çevreye En Duyarlı Öğretmeni, Yılın Paylaşım Seven/Blog Yazarı Öğretmeni, Yılın Okul Yöneticisi, Yılın Farkındalık ve Toplumsal Duyarlılık Projesi ve Yılın Çocuk Yazarı kategorilerinde ödüller verilecek.


Özel ya da kamuda görev yapan okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi kurumlarının yöneticileri ve ya kurucuları, çocuk gelişimi ve eğitimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümüne devam eden öğretmen adayları, çocuk/masal kitabı yazarları ve yayınevleri açıklanan kategorilerde yarışmaya katılabilecekler.


Hazırlanan çalışmalar ve projeler ile www.okuloncesiegitimzirvesi.com/basvuru adresinden 20 Nisan Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.


Aydoğan: “Düzenlediğimiz yarışmada iyi ya da kötü olmayacak eğitim kazanacak”


Zirvenin düzenleyicisi olan Gelecek Eğitimde Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Aydoğan yarışmanın asıl kazanının eğitim olacağını ifade etti. “Düzenlediğimiz yarışmada iyi ya da kötü olarak projeleri ya da çalışmaları ayırmayacağız. Amacımız bu alanda eğitimin içinde yer alan herkesin yararlanabileceği bir havuz oluşturabilmek” diyen Aydoğan, yarışma sayesinde eğitimcilerin çalışma ve proje üretmek için motive olacağına inandığını söyledi.




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