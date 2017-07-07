“Geleceğin Eğitiminde 50. Yıl” Kiev’de tartışıldı

“Geleceğin Eğitiminde 50. Yıl” temalı buluşmada eğitim sektörünün geleceği, değişen iletişim stratejileri ve gelecek dönem hedefleri konuşuldu. Toplantıda Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları yöneticileri ve genel müdür yardımcıları, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Hasan Kemal Suher, televizyoncu ve sunucu Metin Uca ve Hakan Çelik ile sunucu, iletişim koçu ve eğitmen Defne Sarısoy bir araya geldi.

Bu yıl 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen “Geleceğin Eğitiminde 50. Yıl” temalı Uğur Okulları Kurucular Toplantısı televizyoncu ve sunucu Metin Uca’nın sunuculuğunda Kiev’de başladı. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında eğitimde “Uğur” reformu, büyüme ve gelişim stratejisi ile ilgili konulara değindi. Kulaberoğlu; “Her kademedeki eğitim anlayışımızda dört dili çok önemsiyoruz. Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Çok ve iyi okuyan, okuduğunu iyi anlayıp, anladığını yazılı ve sözlü olarak çok iyi ifade edebilen bireylere ihtiyacımız var. İkincisi bilim dili olan Matematik. Matematiği iyi bilen bireyler bilim yapabilir, bilim üretebilir. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. Dördüncüsü ise teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Bizim eğitimciler ve Uğur Okulları olarak en önemli görevimizin öğrenciye bilgi aktarımı kadar, yaşayacağı çağda ihtiyacı olacak temel becerileri kazandırmak olduğunu düşünüyorum. 50’nci yılımızı kutlayacağımız önümüzdeki günlerde yeni açılacak 25 kampüsümüzde de yarım asırlık başarı geleneğimizi bu anlayışla devam ettireceğiz.” dedi.

"Markanın değeri, verdiği sözdür"

Hakan Çelik’in sunumu ile devam eden programda Çelik ‘Türkiye’nin küresel konumu ve yeni bir gelecek arayışı’ başlığı altında eğitimin geleceğimizi şekillendirmedeki önemine değindi. Defne Sarısoy ‘Hayatla İletişim’ adlı sunumunda stres ve beden ilişkisi, iletişimin olmazsa olmazları hakkında bilgiler paylaştı. Ardından Hasan Kemal Suher katılımcılarla buluştu ve ‘Markaların Gücü’ konulu anlatımında markalar açısından iletişimin değişen çağdaş yüzünü Uğur Okulları yöneticileri ile paylaştı. Suher; “Günümüzde marka yaratmak kolay ama güncel tutmak zordur. Markanın değeri, verdiği sözdür. Ürününe marka koyan, markanın özünü ve sözünü bir yapmalıdır.” şeklinde konuştu. Metin Uca’nın ‘Konuşuyoruz ama niye anlaşamıyoruz’ konulu sunumu ile devam eden toplantı, kapanış konuşmasının ardından sonlandı. Toplantı programı, 6 Temmuz tarihindeki kültürel gezi ve şehir turlarının ardından sona erdi.