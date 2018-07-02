Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 11:38

Geleceğin izcileri Ümraniye’de yetişiyor

Ümraniye Belediyesi, İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen izci kampı başladı.

Geleceğin izcileri Ümraniye’de yetişiyor

02 Temmuz 2018 11:38

İzcilik kapına gönderilen ilk gruptaki çocukların sevinci gözlerinden okundu.


Ümraniye Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu’nun işbirliğinde Ümraniye Kent Ormanı içerisinde gerçekleştirilen Yaz İzcilik Kampı’na 10-15 yaş arasında çocukların ve gençlerin katılım sağlayacağı birinci kur izci adayları kampa gönderildi. Ümraniye Hekimbaşı Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek kamp kapsamında izciler birçok dalda eğitim alacaklar.


Birinci kur izciler kampa gönderildi


Bu yıl da yaz tatilini kampta geçirmeyi tercih eden çocuklar izci kampına yoğun ilgi gösterdi. İzci kampı kapsamında çocuklara; temel ve ileri seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz ve haberleşme, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, at biniciliği, pentatlon, tırmanma duvarı, paintball, geleneksel ok atıcılık, oryantring, bisiklet, izci düğümü, teknik iz işaretleri, çevre bilinci, badminton, yürüyüş, pusula, telsiz kullanma, hayvanlardan korunma gibi birçok dalda eğitim verilecek. Aldıkları eğitimle sporla iç içe olan çocuklar, gelecekteki spor kariyerlerine de kolaylıkla yön verebilecek. Aileler eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitim programlarıyla çocuklarının izci kampında eğitim almasından dolayı memnun olurken, çocuklar da kendilerine birlik beraberlik ve özgüven duygusunu katmanın mutluluğunu yaşayacak. Çocuklara kampta verilen eğitimlerle ayrıca; öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik düşünme becerisine sahip olmaları gibi pek çok konuda bilinçlenmeleri ve gelişmeleri sağlanacak.


Kampın ilk haftasına katılmak için kayıt olan genç izciler, sabah saatlerinden itibaren Ümraniye Belediye binası önünde toplandılar. Anne ve babaların da uğurlamaya geldiği izci adayları daha sonra kendilerine tahsis edilen otobüslerle Ümraniye Hekimbaşı Kent Ormanı içindeki İBB Yaz İzci Kampı’na gönderildi. İzci Kampı’nın, 2 Temmuz’da başlayan ilk kuruna çok sayıda öğrenci katıldı.


Çocuklar aileleri ile birlikte 9 Temmuz’da başlayacak ikinci kura veya diğer kurlara kayıt olmak için Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç