Geleceğin kalecileri Bağcılar’da yetişiyor

Profesyonel 4 kaleci hocası tarafından yetiştirilen kaleciler, Türk futbolunun lokomotif takımlarında file bekçiliği yapacak ve Milli Takım’da kaleyi koruyacak.

Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği, Türk futbolunun en önemli sıkıntılarından olan kaleci yetiştirilmesi konusuna destek vermek amacıyla geleceğin kalecilerini yetiştirecek önemli bir projeye imza attı. Bu kapsamda 4 profesyonel kaleci hocası tarafından yaşları 11 ile 17 arasında değişen 40 gence haftanın 6 günü eğitim verilmeye başlandı. Yıl boyunca devam edecek “Kaleci Eğitim Departmanı” projesinin tanıtımı Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu’nda gerçekleşti. Programa katılan Kaymakam Mustafa Eldivan, “Hepinizin başarılı olacağına inanıyorum. Size başarılar diliyorum” dedi.

“Sporda başarılı olanın okulda da başarılı olduğunu görüyoruz”

Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Gençlerimizi her alanda geleceğe hazırlamak gerekiyor. Onlar ki hem okuyup hem spor yapıyorlar. Sporda başarılı olanın okulda da başarılı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda zihinsel gelişimi de sağlamış oluyoruz. Gençlerimizi eğiten hocalarımıza ve Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir proje başlattılar. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu projenin devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da şunları söyledi:

“İyi bir projeye imza attınız iyi bir yere parmak bastınız. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kaleci yetişmesi konusunda emek veren eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Çağırıcı, statta eğitim yapan kaleci adaylarının dersine katılarak, kaleye şut attı. Kaleciler şutların çoğunu kurtararak büyük bir başarı gösterdi.