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13 Temmuz 2018 14:30

Geleceğin kentleri tasarlanacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan, geleceğin sürdürülebilir kentlerini oluşturmaya yönelik, Kentsel Tasarım Master programı 2018-2019 akademik yılı itibariyle öğrenci alımına başlayacak.

Geleceğin kentleri tasarlanacak

13 Temmuz 2018 14:30


Uluslararası öğretim üyesi kadrosu ile bu yıl öğrenci alımına başlayacak olan ’Kentsel Tasarım’ Master programının koordinatörlüğünü, GAÜ Akademisyenleri Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri üstleniyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Hossein Sadri, GAÜ ’Kentsel Tasarım’ master programının; Birleşmiş Milletlerin, Sürdürebilir Gelişim amaçları doğrultusunda; kentlerin daha dayanıklı, yeşil, kendi kendine yetebilen, yerel, otonom ve adaletli habitatlara geçiş amacı doğrultusunda şekilllendirilmesi üzerine yoğunlaşacağını belirterek, bu programın özellikle yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde yürütüleceğini vurguladı. Sadri, ortaya koyulacak olan eğitim çıktısının, Kıbrıs halkına katkı sağlayacak şekilde yürütüleceğini ifade ederek, dünyanın çeşitli üniversiteleriyle ortak eğitim ve araştırma aktivitelerinin de gerçekleşeceğini vurguladı.




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