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10 Temmuz 2017 12:50

Geleceğin şampiyonları 43 bin öğrenci arasından seçildi

43 bin 278 öğrencinin arasından sporda yetenekli 400 öğrencinin belirlendiği “Geleceğin Şampiyonları Sporcu Yetenek Tespit Projesi”nin tanıtımında konuşan Belediye Başkanı Dr Kenan Şahin, amaçlarının olimpiyat sporcularını erken yaşta keşfetmek ve çocukları yetenekleri olduğu sporlara yönlendirmek olduğunu açıkladı.

Geleceğin şampiyonları 43 bin öğrenci arasından seçildi

10 Temmuz 2017 12:50


Yaklaşık 6 ay önce başlatılan proje kapsamında Pendik’teki 43 bin 278 ilkokul öğrencisi çeşitli tarama ve testlerden geçirildi. Kademe kademe yapılan elemeler sonucunda 400 yetenekli öğrenci belirlendi. Pendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde yapılan “Geleceğin Şampiyonları Sporcu Yetenek Tespit Projesi” tanıtım programı, Yunus Emre Kültür ve sanat Merkezi’nde gerçekleşti.



“Çocukların spordan zevk almalarını sağlamalıyız”


Çok sayıda öğrenci ve velisinin katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, projeyi gerçekçi bir şekilde yürüttüklerini belirterek, uygulanan testleri ve çalıştıkları antrenörleri çok titiz bir şekilde belirlediklerini dile getirdi. Projeye akademisyenler ve psikologların da rehberlik edeceğini belirten Başkan Şahin, velilere seslenerek, “Sizlere de çok iş düşüyor. Hep birlikte çocukların spordan zevk almalarını sağlamak zorundayız” dedi.


Önce eğitim ardından spor kulübü


Belirlenen 400 yetenekli öğrenciye 10 Temmuz -24 Ağustos tarihleri arasında Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi ve Çamlık Spor Tesisleri’nde jimnastik, atletizm ve yüzme dersleri verilecek. Öğrenciler eğitimler sonunda çeşitli spor branşlarında hizmet veren spor kulüplerine yönlendirilecek.




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