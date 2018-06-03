Geleceğin tiyatro sanatçıları ayakta alkışlandı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin mezuniyet törenleri ve yıl sonu gösterimleri tiyatroya gönül veren gençlerin ortaya koyduğu muhteşem performansla devam etti.

“Mutlu olduk, gurur duyduk”

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet törenlerinin ilk bölümünden sonra konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün sevgi ve selamlarını ileterek şöyle konuştu:

“Büyükçekmece Belediyesi olarak kültür sanat ve eğitim alanlarında her zaman öncü olduk. Bugün bu sahnede bu kadar başarılı performans sergileyen öğrencilerimiz de bunun bir göstergesidir. Onları sahnede görmek bizleri çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Demek ki doğru işi zamanında ve yerinde yapıyoruz. Harcadıkları emeklerden ve ortaya koymuş oldukları başarılardan dolayı gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu gençlerimizi yetiştiren ve bu noktaya gelmeleri için büyük emek ve çaba sarf eden değerli eğitmenlerini de ayrıca kutluyor ve teşekkür ediyorum.”

“Bundan daha güzel anlatılamazdı”

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Gençler Mezuniyet törenlerinin ikinci bölümünde ise, Kurtuluş Savaşı mücadelesi anlatıldı. Oyun sonunda ayakta alkışlanan gençleri kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Çok büyük bir keyif ve beğeniyle izledik. Ortaya koydukları bu başarılı oyun için genç kardeşlerimi ve onların çok değerli eğitmenlerini kutluyor, tebrik ediyorum. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bu dönemde Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan bu oyun bundan daha güzel anlatılamazdı. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyor, kutluyorum” ifadesini kullandı.