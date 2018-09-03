Alanında ustalaşmış 34 ismin jüri koltuğuna oturacağı yarışmada yüzlerce eser sahibi, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, cilt ve çini olmak üzere 6 ayrı sanat dalında birbiriyle mücadele edecek.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Geleceğin Ustaları” Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması başlıyor. Her yıl yüzlerce ustanın ve eserin geleceğe kazandırıldığı yarışmada, geleneksel sanatlara karşı artan ilginin devamının sağlanıp sanata gönül veren insanların bir araya getirilmesi amaçlanıyor. İslam sanatları olarak da bilinen hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, cilt ve çini alanında düzenlenen “Geleceğin Ustaları” Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’na son katılım tarihi 16 Aralık 2018 Pazar. Yarışmaya sadece bir eserle ve bir dalda katılabilecek olan ustalar, eserlerini 15 Kasım-16 Aralık 2018 tarihleri arasında teslim edebilecek.

Toplam 204 Bin Tl Ödüllü Yarışma

24-29 Aralık 2018 tarihleri arasında seçici kurulun toplanacağı yarışmada, sonuçlar 31 Aralık 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Detaylı bir elemenin ardından dereceye girmeye hak kazanan sanatkarların ödül ve sergi töreni ise 19 Ocak 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Uluslararası katılıma da açık olan yarışmaya herhangi bir yaş ve eğitim sınırı olmaksızın tüm amatör ve profesyonel sanatçılar katılabiliyor.

Her yıl farklı bir temayla sanatseverlerin karşısına çıkan geleceğin ustaları, bu yıl sanatçılar serbest bir konuyla sanatseverlerin karşısına çıkabilecek. 6 ayrı dalda ilk 3 dereceye giren ve teşvik ödülüne layık görülen isimlerin ödüllendirileceği yarışmada birincilere 12.000 TL, ikincilere 8.000 TL, üçüncülere 6.000 TL, teşvik ödülüne layık görülen ilk iki sanatçıya ise 4.000 TL para ödülü hediye edilecek.

Yarışmada dereceye giren sanatçılar, para ödülünün yanı sıra 19 Ocak - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde eserlerini sergileme fırsatını da yakalayacak. Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’na katılmak isteyen sanatçıların detaylı bilgi için “geleceginustalari.ist” adresini ziyaret etmeleri yeterli olacak.