Geleceğin yazılımcıları Simurg'da yetişiyor

Geleceğin yazılımcıların yetiştiği merkeze öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

10-18 yaş arası çocuklara kodlama, robotik ve tasarım derslerinin verildiği Robot Akademi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projelerinden biri olan Simurg çatısı altında geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor.

Teknolojiye meraklı çocukların ilgi alanlarına göre birçok farklı atölyenin yer aldığı Robot Akademi ile çocuklarımız hem yeteneklerini geliştiriyor hem de ve düşünme becerileri ediniyor. Robot akademi eğitimin yanında yetenekli çocukları yarışmalara da hazırlıyor.Öğrencilerin eğitim materyali olarak kullandığı robot kitleri kullanarak Türkiye ve Dünya çapında düzenlenen turnuvalara öğrenciler yetiştiriliyor.

Tüm teknolojik gelişmelere yakından takip

Tüm bunların yanında zaman içinde Robot Akademinin düzenleyeceği teknik geziler, teknoloji ve inovasyon fuarlarına öğrenciler ile katılım sağlanarak yapılan çalışmalar incelenerek tüm teknolojik gelişmeler yakından takip edilecek.

Robot Akademi öğrencilerinin oluşturduğu projeler ile teknoloji ve inovasyon yarışmalarına başvurular yapılacaktır.

Robot Akademi'de Yer Alan Atölyeler ise şu şekilde;” Mbot ile Robotik Atölyesi, Oyun Programlama Atölyesi, Legolarla Robot Atölyesi, 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi, Arduino Atölyesi, Lise Yazılım Atölyesi.”