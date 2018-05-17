Geleceğin yıldızları mezun oldu

Emir Sultan Ortaöğrenim erkek öğrenci yurdu 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için Yakuplu’da bulunan yurt binası bahçesinde mezuniyet töreni düzenledi. Törene, Emir Sultan Orta öğrenim erkek öğrenci yurt Müdürü Ali Kara, Emekli Müftü ve Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Yavaş, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program ilahiler ile devam etti. Törende yurttan daha önce mezun olan öğrenciler neden Emir Sultan Orta öğrenim erkek öğrenci yurdunu seçtiklerini ve hayatlarına nasıl yararlı olduklarını anlattı. Ardından İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı’nın kurucusu Dr. Enver Ören’in anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi. Mezuniyet töreni programı aynı zamanda yurdun sosyal medya hesabından canlı olarak verildi. Törenin sonunda mezun olan öğrencilere Osmanlı Devlet armasının bulunduğu tablo hediye edildi.

“Çok insan yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz”

Her iş alanında üstün nitelikli insana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Emir Sultan Orta öğrenim erkek öğrenci yurt Müdürü Ali Kara, “İlahiyat mesleğinde çok insan yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 2007 yılında “Geleceğin Gençleri” adı altında bir proje hazırlandı. İmam hatip lisesinde ve ilahiyat fakültesinde öğrenci okutma programımız devam etti. Aradan geçen 11 yılın ardından meyveler vermeye başladı. Buradan mezun olan gençler yarının ilahiyat fakültesindeki hocaları olacak” şeklinde konuştu.