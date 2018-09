Gelecek nesiller Ümraniye Belediyesi Bilgi Evleri'nde yetişiyor

Özellikle gençlerin ve çocukların tarih gezileri, deneyler, bilim ve teknolojiden faydalanabilmeleri için tasarlanan Bilgi Evleri, bugüne kadar 17 bini aşkın öğrenciye hizmet verdi.

Göreve geldiği günden beri sayısız projeye imza atan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, eğitim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Hasan Can, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da desteklerini sürdürerek; genç neslin daha bilgili, daha bilinçli yetişmesine vesile oluyor. Bilgi Evleri ile 7-14 yaş arası çocukların boş vakitlerini daha verimli değerlendirmelerini, yeteneklerini fark etmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları sağlanıyor.

17 bine yakın üyesi bulunan Bilgi Evleri, yaz tatilini İstanbul'da geçiren Bilgi Evleri'ne üye çocuklar için Kur'an Kursu, kültürel etkinlik ve geziler, öğrenim döneminde ise ortaokul ve lise grubu derslerinde takviye ders kursu, fen atölyesinde deney gibi çalışmalarla daha başarılı olmalarını sağlıyor.

Ayrıca Ümraniye Belediyesi, Bilgi Evleri'ne üye çocuklara yarışmalar düzenleyip çeşitli ödüller vererek, onları öğrenmeye teşvik ediyor. Ümraniyelilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri 26 mahallede bulunan Ümraniye Belediyesi Bilgi Evleri'nde; İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması ve 16 farklı akıl ve zekâ oyunu yarışmaları düzenleniyor. Bunun yanı sıra 6 farklı enstrüman dalında birebir nota bilgisi ile kurs imkânı sağlıyor.Böylece Bilgi Evi'ne üye çocuklar kendilerini her yönden geliştirebiliyor.

“İyi bir gelecek için çabalıyoruz”

"Biz sadece bina değil, geleceğimizi de inşa etmek istiyoruz" diyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda deyim yerindeyse bir seferberlik başlattı. Son yıllarda zararlı ortamlara dönüşen internet kafeler ve bunlarla beraber teknolojinin getirmiş olduğu birtakım zararlı alışkanlıklarla birlikte gençlerimiz ve çocuklarımız tehdit altında diyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bu konuda sorumluluk mevkiinde bulunan herkese görev düşüyor. Biz Ümraniye Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Başkan Hasan Can; “Şu an 26 adet bilgi evi Ümraniyelilere hizmet veriyor. Amacımız gençleri ve çocukları kötü ortamlardan, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onlara güvenli ve sağlıklı bir bilgi ve eğlence ortamı sunmaktır. Bizim sağlıklı nesiller yetişsin diye bir çabamız var. Çocuklarımız ve gençlerimiz bilgi evleri aracılığıyla hem derslerine çalışabiliyor hem de çağın bilgi ve teknolojisinden ücretsiz olarak daha sağlıklı faydalanabiliyor” dedi.