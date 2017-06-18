Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 12:19

Geleneğe Gönül Veren Gençler İçin Akademi

Geleneksel sanatlar bilincini günümüzde Geleneksel Sanatlar Akademisi ile yaşatmaya devam eden Küçükçekmece Belediyesi, kendi alanında uzmanlaşmış eğitmenleri geleneğe gönül vermiş öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Geleneğe Gönül Veren Gençler İçin Akademi

18 Haziran 2017 12:19


Küçükçekmece Belediyesi, Geleneksel Sanatlar Akademisi ile gelenekleri öğrencilerle buluşturuyor. Bu kapsamda Geleneksel Sanatlar Akademisi, bünyesinde gençler için ücretsiz Yaz Sanat Akademisi’nin kapılarını aralıyor. 12-20 yaş arası lise ve ortaokul düzeyi gençlere yönelik açılan Yaz Sanat Akademisi’ne kayıtlar başladı. Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde eğitim veren üstat ve eğitmenler tarafından verilecek eğitimler 2 ay sürecek.



“Kendi geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz”


Geleneksel sanatlara gönül veren öğrencileri akademiye davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Geleneksel sanatlar, yüzyıllar boyunca usta-çırak ilişkisi ile bizlere kadar ulaştı. Geleneğe göre ustalar tüm bildiklerini çıraklarına aktardılar, çıraklar ise kendi zamanlarının ruhunu yakalayarak sanat eserlerine yenilik kattılar. Bizler, kendi kültürümüzü unutturmamak için bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve geleneğe gönül veren tüm öğrencilerimizi akademiye bekliyoruz” diye konuştu.



Başvurular GSA’dan Yapılacak


Minyatür, Ebru, Kat’ı, Kaligrafi, Bitkisel Bitki Resmi, Güzel Sanatlara Hazırlık branşlarında verilecek dersler, 3 Temmuz’da başlayacak ve hafta içi her gün 10.00 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz Sanat Akademisi’ne kayıt yaptırmak isteyenler, Geleneksel Sanatlar Akademisi’nden başvurularını gerçekleştirebilirler. 44 44 360/8850 numaralı telefondan akademi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilebilir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!