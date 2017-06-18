Geleneğe Gönül Veren Gençler İçin Akademi

Küçükçekmece Belediyesi, Geleneksel Sanatlar Akademisi ile gelenekleri öğrencilerle buluşturuyor. Bu kapsamda Geleneksel Sanatlar Akademisi, bünyesinde gençler için ücretsiz Yaz Sanat Akademisi’nin kapılarını aralıyor. 12-20 yaş arası lise ve ortaokul düzeyi gençlere yönelik açılan Yaz Sanat Akademisi’ne kayıtlar başladı. Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde eğitim veren üstat ve eğitmenler tarafından verilecek eğitimler 2 ay sürecek.

“Kendi geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz”

Geleneksel sanatlara gönül veren öğrencileri akademiye davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Geleneksel sanatlar, yüzyıllar boyunca usta-çırak ilişkisi ile bizlere kadar ulaştı. Geleneğe göre ustalar tüm bildiklerini çıraklarına aktardılar, çıraklar ise kendi zamanlarının ruhunu yakalayarak sanat eserlerine yenilik kattılar. Bizler, kendi kültürümüzü unutturmamak için bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve geleneğe gönül veren tüm öğrencilerimizi akademiye bekliyoruz” diye konuştu.

Başvurular GSA’dan Yapılacak

Minyatür, Ebru, Kat’ı, Kaligrafi, Bitkisel Bitki Resmi, Güzel Sanatlara Hazırlık branşlarında verilecek dersler, 3 Temmuz’da başlayacak ve hafta içi her gün 10.00 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz Sanat Akademisi’ne kayıt yaptırmak isteyenler, Geleneksel Sanatlar Akademisi’nden başvurularını gerçekleştirebilirler. 44 44 360/8850 numaralı telefondan akademi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilebilir.