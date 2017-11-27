Geleneksel Adore Kedi Evi Projesi yeniden başladı

Adore Mobilya’nın geleneksel olarak hayata geçirdiği Kedi Evi sosyal Sorumluluk Projesi’nin hayvanseverlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla her yıl daha da büyüdüğü ve bu sayede daha fazla sokak kedisinin ev sahibi olduğu açıklandı. Mobilya firmasının üretim sürecinde hasarlı ve atıl malzemeleri biriktirip daha sonra bu malzemelerden binlerce kedi evi ürettiği bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adore Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kayalar, "Yoğun ilgi gören sosyal sorumluluk projemizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz, mutluyuz. Tekrar altını çizmek isteriz ki kedi evleri satılmıyor, ödenen sadece kargo ücretidir. Bize sürekli neden sadece 1 adet ile sınırladığımız gibi sorular gelmekte. Böyle bir sınırlama yapmak istemezdik, çok sayıda kediye bakan hayvan severler olduğunu da bilmekteyiz. Fakat maalesef birden fazla kedi evi alıp daha sonra bunu internette satmaya çalışanlar olduğunu gördüğümüz için böyle bir sınırlama yapmak zorunda kaldık. Kedi evleri sürekli üretilmeyip tüm yıl biriktirilen malzemelerle kedilerin en çok ihtiyacı olan kış aylarında tek seferde üretilip gönderilmektedir. Kedi evlerinin tıpkı kendi ürünleri gibi kolayca kurulabilmesini istiyoruz. Bu nedenle gönderilen kedi evi paketlerinin içerisinde montaj kılavuzu ve kurulum için tüm malzemelerin bulunuyor. Hayvanseverlerin kurduğu kedi evlerinin fotoğrafları markanın sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada göre, ücretsiz olan kedi evlerinin proje kapsamında hayvanseverlerin ödeyebileceği küçük bir kargo ücretiyle Türkiye’nin her yerine gönderilecek. Projeye destek olmak isteyen hayvanseverler bugünden itibaren firmanın internet sitesinden kedi evlerini temin edebilecek.