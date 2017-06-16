Geleneksel iftarda şehit ve gazi aileleri ile buluştular

İftara, vatan ve demokrasi şehitleri ve gazilerinin aileleri katıldı.

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftara Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve eşi Güler Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Mehmet Bülbül ve eşi Şengül Bülbül, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Bacacı, siyasi parti temsilcileri, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri, Tuzla Belediyesi Birim Müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit ve gazi ailelerinin yakınları katıldı. İlçe protokolü, şehit ve gazi aileleri ile aynı masalarda oturdu.

“365 gün sizlerle birlikte olmanın onurunu ve gururunu yaşamak istiyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftarda yaptığı konuşmada şehit ve gazi ailelerine duyduğu vefayı dile getirdi. Başkan Yazıcı, “Ülkemizin varlığı, birliği ve güvenliği için şehadet mertebesine ulaşan, gazilik rütbesini göğsünde gururla taşıyan siz değerli ailelerimizle aynı sofra bulunmanın onuru yaşıyoruz. Bu iftar sofrası, bizim için en önemli iftarlarımızdan birisidir. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda kurduğumuz komisyonumuzla sizlerin her zaman yanınızdayız. Bu birlikteliği her zaman sürdürmek, sizinle sadece iftarda değil 365 gün beraber olmanın onur ve gururunu yaşamak istiyoruz. Şimdiden Kadir Gecemiz mübarek olsun. Ramazan Bayramı’nızı da tebrik ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Ülkem, milletim ve şahsım adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

“Vatanımızın birliği ve beraberliği için duacıyız”

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Burada huzur içerisinde iftarımızı açabiliyorsak, al bayrağımız gökte nazlı nazlı dalgalanıyorsa bunu öncelikle Cenab-ı Hak’ın bize bahşettiği güzelliklere, sonra da vatanımız, milletimiz, namusumuz, bayrağımız için gül bahçesine koşar gibi şehadete koşan yiğitlerimize, kanını bu mübarek topraklara akıtan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah bu devletin varlığını, birliğini ve dirliğini zevale düşürmesin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum”

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve eşi Güler Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı tüm masaları dolaşarak şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. İftara katılan şehit aileleri ve gaziler, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkürlerini iletti.