Geleneksel “klasik sabahlar kahve konserleri” başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'nin geleneksel “Klasik Sabahlar Kahve Konserleri” yarın başlıyor. Klasik Türk Müziği'nden Klasik Batı Müziği'ne kadar seçkin eserlerin seslendirileceği konserler müzikseverlerle ücretsiz buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'nin bir gelenek haline getirdiği “Klasik Sabahlar Kahve Konserleri” yarın saat 11.30'da başlıyor. Klasik Türk Müziği'nden Klasik Batı Müziği'ne kadar birçok seçkin eserin seslendirileceği kültür sanat coşkusuna müzikseverler ücretsiz katılabilecek.

Her pazar konser verilecek

Geçtiğimiz sene başlanan ve geleneksel olarak her sene düzenlenecek olan “Klasik Sabahlar Kahve Konserleri”, Kadıköy'deki Şehir Hatları Eminönü-Karaköy İskelesi'nin ikinci katında yer alan İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleştirilecek. 11 Kasım Pazar günü başlayacak konserler serisi Nisan 2019'a kadar sürecek. Her Pazar günü düzenli olarak saat 11.30'da başlayacak konserlere katılım ücretsiz olacak.

İstanbullular kahve ve müzik eşliğinde kültür ziyafeti yaşayacak

İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin konservatuar bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan müzik grupları Klasik Türk Müziği'nden Klasik Batı Müziği'ne kadar ünlü bestekarların eserlerini icra edecek. Bu konserler sayesinde hem geleceğin usta sanatçıları olacak gençler deneyim kazanacak hem de müzikseverler geleceğin sanatçılarını bugünden dinleme imkanı bulacak. Muhteşem Tarihi Yarımada manzarası, kahve ve müzik eşliğinde İstanbullular kültür ziyafetinin tadını çıkaracak.

Klasik sabahlar kahve konserleri programı

Yarın sabah 11.30'da başlayacak konser “Musikimizin Yakın Dönem Bestekarları Serisi” temasıyla müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin vereceği konserde İrem Şamlı (Soprano), Batuhan Gencer (Tenor), Ecem Aytekin (Kemençe) ve Erman Ertan (Kanun) eserlerinden oluşan seçkiyle dinleyicilerin huzuruna çıkacak.

Üniversite öğrencileri sahne alacak

18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek konser “Musikimizde Kadın Bestekarlar Serisi” temasıyla hazırlandı. Dilhayat Kalfa ve Leyla Saz'ın yer alacağı konserde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Ecem Aytekin (Solist), Orkun Zafer Özgelen (Tanbur) ve Miraç Nalkıran (Kanun) eşlik edecek.

Öğretmenler Günü'ne özel konser

25 Kasım Pazar günkü konser “24 Kasım Öğretmenler Günü”ne özel hazırlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İstanbul Devlet Konservatuvarı İlköğretim Öğrencileri'nin vereceği konsere öğretmenleri Doç. Dr. Nihan Atalay da eşlik edecek. Barok, Klasik ve Romantil Dönemden özel ezgiler seslendirilecek. Ceyda Akbuğday (Flüt), Adasu Sılay (Flüt), İdil Aguş (Gitar), Selin Akın (Fagot) ve Doç. Dr. Nihan Atalay (Flüt)