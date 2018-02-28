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28 Şubat 2018 17:11

Geleneksel Maket Yarışması’nın 9’uncusu başlıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu Geleneksel Maket Yarışması başlıyor.

Geleneksel Maket Yarışması’nın 9’uncusu başlıyor

28 Şubat 2018 17:11


Ataşehir Belediyesi “Çevre Şöleni” kapsamında “Hayallerimdeki Maket” konulu “Geleneksel Maket Yarışması”nın bu yıl 9’uncusunu gerçekleştiriyor. İlçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik düzenlenen yarışmayla, çevre bilincinin ve geri dönüşümün öneminin öğrencilere küçük yaşlarda aktarılması amaçlanıyor.


1 Mart 2018 tarihinde başlayacak yarışma, 14 Mayıs 2018 tarihinde son bulacak. Yarışmaya katılan okullar, kağıt, karton, plastik, cam, kompozit, metal, cam vb. gibi geri dönüşebilen ambalaj atıklarından yaptıkları maketleri “14 Mayıs 2018” tarihinde Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ne teslim edecekler.


Bu yıl bazı değişiklikler yapılan yarışmanın ödülleri de geçen yıllardan farklı olacak. Bu sene yarışmada ikincilik ya da üçüncülük olmayacak. Bunun yerine 3 farklı kategoride “En İyi” ödülleri verilecek. Yani ödülü kazanan her okul birinci sayılacak. Yarışmada ödül kazanan okullardan maketleri yapan her öğrenciye birer tablet hediye edilecek. Ödüller, mayıs ayının sonunda düzenlenecek olan 9. Çevre Şöleni içerisindeki ödül töreninde açıklanacak.




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