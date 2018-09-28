Geleneksel Sanatlar hünerli ellerde can buluyor

Ümraniye Belediyesinin marka hâline gelen Meslek Edindirme Kurslarında eğitmen olan hocaların, belediye için tasarlanan hediyelik eşyaları sanat eserine dönüştürdüğü Geleneksel Sanatlar Atölyesi çalışmaları kapsamında hocaların hünerli elleri ile can bulmaya devam ediyor. Osmanlıdan günümüze geleneklerimizi yaşatma adına hazırlanan bu hediyelikler; Ebru Desenli Kravat ve Fular, Cam Varak ürünler, Çini ürünleri, Gümüş İşleme ürünleri, Rize Bezi Dokuma (feretiko), Tezhip, Hat ve Minyatür levhalarından oluşuyor. Bu kapsamda meslek edinmek, yeteneğini keşfetmek, farklı alanlarda çalışmayı denemek isteyen öğrencilere uzman hocalar eşliğinde birbirinden değerli imkânlar sunuyor.