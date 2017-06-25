Vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Demircan’ın katıldığı geleneksel Tophane bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bayram namazını Tophane Karabaş Mustafa Ağa Camii’nde kıldı. Yüzlerce Tophaneli ile birlikte namazını eda eden Başkan Demircan’a, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman eşlik etti. Namaz sonrası Başkan Demircan, cami önünde gerçekleştirilen Geleneksel Tophane Bayramlaşmasına katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu bayramlaşma cami önünden parka kadar uzadı.

“Kanın akmadığı iyi bir bayram ümit ediyoruz”

Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Demircan, “Bugün bayramın ilk günü bayram namazın birlikte eda ettik. Geleneksel mahalle ilişkilerinin güçlü olduğu Tophane bölgesindeyiz. Karabaş Camii’nde çıkışta gördüğünüz gibi bütün mahalleli ile bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Temennimiz, ülkemizde bütün İslam coğrafyasında birliğin ve beraberliğin olduğu, kanın akmadığı iyi bir bayram ümit ediyoruz. Bundan sonra bütün İslam dünyasında ve dünyada bayram mutluluk getirsin. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.

“Bu birlik ve beraber tüm dünyada olsun”

“Tophane bölgemizdeki insanlar uzun zamandır buradalar” diyen Başkan Demircan, “Burayı da çok benimsemiş durumdalar. Dolayısıyla Tophane’nin birbiriyle olan dayanışması, sevgisi, kardeşliği ve paylaşma duygusu çok üst düzeyde. Cenazelerinde, düğünlerinde iyi ve kötü günlerinde birlikte olmayı gerçekten çok iyi başarıyorlar. Bayram sabahında açıkçası bende Beyoğlu içerisinde Tophane’nin bir numaraya yerleştiğini söyleyebilirim. Bu sayede de bayram sabahını burada görmüş olduk. Bu birlik ve beraber tüm dünyada olsun. İnsanların arasında kin ve nefret olmasın” diye konuştu.