Müşterek Danışma Toplantısı 13-14 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel sporların ve kültürlerin öğrenilmesi ve hatırlanması amacıyla kurulumundan bugüne birçok başarılı etkinliğe imza atan Dünya Etnospor Konfederasyonu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı ülkelerinde geleneksel spor alanındaki etkinliklere katkı sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu uluslararası işbirliklerini ve bilinirliliğini arttırıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Yenikapı Meydanı’nda üçüncüsü yapılan festivalde Türk dünyası geleneksel sporları ve kültürel zenginlikleri sergilenirken, uluslararası katılım arttımış; Japonya’nın kadim atlı sporu Yabusame, Katar’ın cesur şahinleri, Kazakistan’ın deneyimli kökbörü milli takımı, Yakutistan’ın milli sporu mas güreşçileri, Kırgızistan’ın yetenekli atlı akrobasi takımı etkinlikte yer almıştı.

Dünya genelindeki geleneksel sporların yol haritası çiziliyor

Dünya geleneksel sporlarına yol haritası çizecek olan "UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı" 13-14 Ağustos tarihlerinde Dünya Etnospor Konfederasyonu-UNESCO işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Geleneksel sporların güncel durumunun ve gelecek projeksiyonlarının değerlendirileceği toplantıya 8’i Spor Bakanı olmak üzere 40 farklı ülkeden 100’e yakın yabancı üst düzey misafir katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın ev sahibi olarak iştirak edeceği toplantı öncesinde misafirler 10-12 Ağustos tarihlerinde Erzurum’da yapılacak Erzurum Türk Oyunları etkinliğinin son gün organizasyonlarına katılacak, medeniyetimizin güzide spor ve kültür değerlerini gözlemleyecek.

"Geleneksel Sporların Uyanış Çağı" diyerek bu alandaki çalışmalara büyük güç veren Dünya Etnospor Konfederasyonu bu yıl da "Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder. Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürlerarası, milletlerarası, toplumlararası huzur ve barıştan söz edilmesi mümkün olamaz" düşüncesiyle bu iki organizasyonun en önemli destekçisi olacak.