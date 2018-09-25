Gelin arabasıyla “drift” yapan maganda yakalandı

Sarıyer'de gelin ve damadın olduğu otomobil ile yolda “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildi.

Sarıyer'de geçtiğimiz 16 Eylül günü gelin ve damadın olduğu otomobile cadde üzerinde “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda trafikte terör estirmişti. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden yola çıkarak otomobilin plakasını belirledi. Plakadan yola çıkan ekipler magandanın Muhammed Can B. olduğunu tespit etti.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Yapılan çalışma sonrasında maganda sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandanın ehliyetine el konularak, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” suçundan 108 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından maganda adli işlemleri yapılmak üzere Tarabya Polis Merkezi'ne götürüldü.