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24 Haziran 2018 15:54

Gelin ve damat nikahın ardından sandığa gitti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da gelin ve damat ilk önce nikaha, ardından da sandığa gitti.

Gelin ve damat nikahın ardından sandığa gitti

24 Haziran 2018 15:54


Özel bir televizyon kanalında çalışan Hasan Burak Durmuş ve Zeynep Çelikal Durmuş, 6 aylık birlikteliklerini evlilikle nihayete erdirdi. Dünya evine giren çift, kıyılan nikahın ardından oy kullanacakları Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulunun yolunu tuttu. Gelinlik ve damatlıkla sandığa giden Durmuş çifti, oylarını 2072 numaralı sandıkta kullandı. Heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Çelikal Durmuş, “Hem bizim hem de ülkemiz için önemli bir gün. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Hepimiz için hayırlı olur” diye konuştu.



“Çifte heyecan yaşıyorum”


Seçim ve nikah tarihinin denk gelmesinin sürpriz olduğunu ifade eden damat Hasan Burak Durmuş ise, “Öncelikle seçimden çok önce tarih aldığımız için cumhurbaşkanlığı seçiminin bugüne açıklanması bize sürpriz oldu. Ufak bir kriz yaşadıktan sonra değiştirmeyelim dedik. Onun yerine seçim konsepti yapalım, davetiyemizi de seçimle ilgili yaptık. Sandığa oy atarken yaptık. Burada da gerçekleştirdik. Davetiyemizin üstündeki resimle aynı pozu vermiş olduk. Çifte heyecan yaşıyorum. Bir daha da unutamayacağım bir tarih. Evlilik yıl dönümünü garantiye aldı” dedi.




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