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17 Haziran 2018 19:16

Gelin ve damatlıkla düğün öncesi mitinge geldiler

AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nde ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Gelin ve damatlıkla düğün öncesi mitinge geldiler

17 Haziran 2018 19:16

Ayfer Çelik ve İlyas Bastık çifti düğün öncesi destek için gelinlik ve damatlıkla miting alanına geldi.


AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"ne çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı miting alanında ilginç görüntüler de kameralara yansıdı. Miting alanının en farklı çiftlerinden biri de Ayfer Çelik ve İlyas Bastık çifti oldu. Gelin ve damatlıkla miting alanına gelen çift düğüne geç kalma pahasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğe geldiklerini söyledi.



“Karınca kararınca misali”


Protokol girişinde bir süre bekleyen çiftlerden İlyas Bastık, saat 19.00’da başlayacak düğün öncesi destek için geldiklerini söyledi. Seçimin önemli olduğunu için desteği esirgemediklerini ifade eden Bastık, “Düğün öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemek için buraya geldik. İnşallah buradan düğüne gideceğiz. Düğün 7-9 arası, geç kalmak üzereyiz ama olsun. Önümüzdeki seçim önemli bir seçim. O yüzden karınca kararınca misali Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemek için buradayız” dedi. Gelinlikle düğün salonu öncesi miting alanında bulunan Ayfer Çelik de, “Çifte bayram yaşıyoruz. Burada olmaktan dolayı mutluyum” dedi.




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