Gelir uzmanları merkez-taşra ayrımının kaldırılmasını istiyor

Gelir Uzmanı ve yardımcısı olarak görev yapan yaklaşık 24 bin kişiyi temsil eden Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUD) ile Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği (GUYADER) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Gelir Uzmanları olarak kariyer meslekler arasında oluşturulan merkez-taşra ayrımı düzenlemesinin kaldırılarak kariyer meslekler arasında eşitliğin sağlanmasını talep etmekteyiz" denildi. 2011 tarihli 666 sayılı KHK ile ‘eşit işe eşit ücret’ uygulamasının merkez-taşra ayrımına yol açtığı belirtilen açıklamada, gelir uzmanlarının maaş, özlük hakkı ve kariyer imkanı açısından mağdur edildiğine dikkat çekildi.

“Özlük haklarının eşitlenmesini istiyoruz”

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği (GUYADER) Başkanı Ömer Ali Şenol, "666 sayılı KHK ile Merkez teşkilatında görevli uzman unvanlı kadrolarda bulunanlara farklı maaş uygulaması getirilmiştir. Böylece taşra teşkilatında görevli kariyer meslek mensupları kapsam dışında bırakılarak maaş, özlük hakkı ve kariyer imkanı açısından mağdur edilmişlerdir. Gelir uzmanları olarak bir ayrıcalık talebinde bulunmuyoruz. Daha birkaç yıl öncesine kadar mesleğe giriş sınavlarının dahi ortak yapıldığı eşitimiz olan kariyer meslekler ile özlük haklarının eşitlenmesini istiyoruz. Kaldı ki, gelir uzmanları dışında taşra teşkilatlarında görev yapan Kültür ve Turizm Uzmanı, Vakıf Uzmanı, Denizcilik Uzmanı gibi bazı kariyer mesleklerde bu ayrıma gidilmediğini görüyoruz" dedi.

“Gelir Uzmanları mağdur edilmiştir”

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği (YGUD) Başkanı Faruk Serdar Nişancı ise "Gelir Uzmanları, sadece taşra teşkilatında çalışmaları gerekçe gösterilerek diğer kariyer uzmanların yararlandığı 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatından mahrum bırakılarak mağdur edilmişlerdir. Bunun sonucunda devlet tarafından yetiştirilmiş ve yatırım yapılmış meslek mensuplarının yaklaşık yüzde 50’si işe başladıktan sonra bir kaç yıl içinde meslekten ayrılmıştır. Nasıl ki hakim, kaymakam, doktor gibi kariyer mesleklerin merkez veya taşrada çalışmalarına göre maaş, özlük hakkı ve kariyer imkanı açısından bir farklılık bulunmuyorsa veya böyle bir ayrımın bulunması bu mesleklerin ruhuna aykırıysa, uzmanlık meslekleri arasında da merkez-taşra ayrımına gidilmesi adalet ve eşitlik duygusunu zedelemektedir" diye konuştu.