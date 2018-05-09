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09 Mayıs 2018 11:54

Geminin çarptığı tarihi yalıda yeniden yapım çalışmaları başladı

İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın yeniden yapım çalışması başladı.

Geminin çarptığı tarihi yalıda yeniden yapım çalışmaları başladı

09 Mayıs 2018 11:54

Anıtlar Kurulu, yalının tarihi özelliğini kaybetmemesi için askılama yöntemi yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda yalının hasar gören ön tarafının yıkılması için çalışmalar başladı.


İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan tarihinde ‘Vitaspirit’ adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Kazanın ardından yalıda büyük hasar meydana gelmişti. İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, büyük hasar gören yalıyla ilgili hazırladığı raporda, yalının yeniden ihya edilmesi kararını verdi. Yalı sahiplerinin, yalının yıkılarak tarihi özelliğini kaybetmesini istemediklerini belirtmeleri üzerine yalıyı kurtarmak için "Askılama" yöntemi yapılmasına karar verildi.


Askılama yöntemiyle tarihi eserlerin sökülüp yeniden yerine monte edilmesi planlanıyor. Projeye göre, yalının büyük hasar gören ön tarafının tamamen yıkılacağı öğrenildi. Diğer bölümler için ise yere beton dökülerek, askılama yöntemi uygulanacak. Askılarla yalının denize kayması ve yıkılması da engellenecek. Daha sonra tüm parçaları tek tek sökülerek, yalı tekrar inşaa edilecek.




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