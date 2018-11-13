Genç dâhiler, ‘Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları'nda yarışacak

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Atakent TEMA Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Kampüste laboratuvarları gezen Yücel, öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alarak, yapılan çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. Öğrencilerin projelerini sunmaları adına düzenlenen konferansta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yücel, ‘Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları'nın mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bunun için tüm desteklerini sunacaklarını kaydetti.

“Her zaman destekçiniziz”

Öğrencilerle buluşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, öğrencileri yaptıkları projelerde sonuna kadar destekleyeceklerini belirterek, “Türkiye'deki özel eğitim sistemi Avrupa ve Amerika'ya bakıldığında oldukça ilerlemiş seviyede. Fen ve teknoloji liselerimizle Türkiye'de öncü olduk ve öğrencilerimizin projelerini her zaman destekliyoruz.

Bu alanda Türkiye'de öncüyüz ve öğrencilerimizin projelerini her zaman destekliyoruz. Bu açıdan ‘Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları'nın kesinlikle gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu olimpiyatı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp, üniversitemizi de işin içine katarak bunu uluslararası boyuta taşımalıyız. Projeyi global çapta ele alarak yürütmeliyiz. Bu projeyi kesinlikle sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

“Bilgisayar temelli bir olimpiyat düzenleyeceğiz”

Öğrencilerin kodlama ve robotik çalışmaları alanında pratik oluşturmaları adına bir yarışma yapmak istediklerini ifade eden Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Kampüsü Müdürü Timothy Timur, ”Öğrencilerimize anaokulundan üniversiteye kadar kodlama öğretiyoruz. Öğrencilerimize bir hedef belirleme ve onları yönlendirme adına bir yarışma düzenlemeyi istiyoruz. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nın formatına uygun, bilgisayar temelli bir olimpiyat düzenlemeyi planlıyoruz. Düzenleyeceğimiz ‘Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları' Türkiye'deki bütün okullara açık bir yarışma olacak. Bu olimpiyat, bu alanda çalışmalar yürüten öğrencilerin pratik yapmaları aşamasında onlara bir fırsat sunmuş olacak. Amacımız; bizim okullarımız ile birlikte ülkemizdeki diğer okulların da kendilerini bu alanda göstermelerini sağlamaktır. Bir diğer önemli nokta ise bu yarışmanın uluslararası ayağını da gerçekleştirip, diğer ülkelerin milli takımlarıyla yarışabilmektir. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay aldıktan sonra Ocak ayında yarışmamızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Olimpiyatımızda dereceye giren iki, üç takımı uluslararası yarışmalara davet etmeyi planlıyoruz. Yarışma için her okulun bilgisayar takımındaki öğrenciler, okul müdürlüğü onayıyla gelip, bize başvurabilirler ”şeklinde konuştu.

Çeşitli su altı görevleri için tasarladıkları robot hakkında bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi BauRov takımı kaptanı Kağan Kapıcıoğlu, “Yapmış olduğumuz robot çeşitli görevlerde başarılı bir şekilde çalışıyor. Üniversitemiz ve bağlı kolejlerin desteğiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Fen ve Teknoloji ve Anadolu liselerimizle ortaklaşa çalışıyoruz. Robotumuz yüz metreye kadar dalabiliyor. Su altında sıcaklık ve basınç değerlerini ölçebiliyor. Üzerinde bulunan kamerayla karaya görüntü aktarabiliyor. Su altında çeşitli cisimleri tutup, görevleri yerine getirebiliyor” diye konuştu.